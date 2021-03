Daghoroscoop 2 maart - Zorg ook voor jezelf, Weegschaal...

VANDAAG JARIG:

Rond 10 juni kunnen problemen in de familie ontstaan of moeten er dringend reparaties worden verricht in je huis. Een van je ouders kan gaan verhuizen (maar dat is volgend jaar nog waarschijnlijker), misschien doordat ze een huis kopen (of als belegging) of omdat hun huwelijk strandt.

RAM:

Als je bereid bent er wat moeite voor te doen, is dit een dag om bestaande partnerschappen te versterken, zeker als geld de afgelopen periode een bron van irritaties is geweest. Laat je niet verleiden meer op je te nemen dan je aankunt.

STIER:

Het zal je opluchten als deze dag zonder stress verloopt. Je moet even op adem komen als je een stevige uitdaging of test achter de rug hebt. Een relatie die op het punt staat te worden verbroken, kan op het laatst nog worden gered.

TWEELINGEN:

Onenigheid op het werk vertraagt de productie en werkt op ieders zenuwen. Probeer een evenwichtige houding te bewaren en zeg niets wat je niet meent, dan voorkom je onnodig hartzeer. Je mening is soms niet de juiste.

KREEFT:

Belangrijke zaken kunnen zich snel ontwikkelen. Iemand kan proberen je in een richting te duwen waarover je een onzeker gevoel hebt. Probeer tijd te winnen om alle informatie die je krijgt te verwerken. Verzet je tegen de neiging om te gokken.

LEEUW:

Ben je ver van huis, dan kun je last van heimwee hebben. Bel of zoek contact met het thuisfront via de app of mail. Je bent nu eenmaal iemand die een hechte band heeft met het ouderlijk huis en het zal niemand verbazen dat je wil communiceren.

MAAGD:

Bepaalde zaken naderen een climax en hopelijk ben je in staat de juiste mensen te bereiken die kunnen helpen om adequaat te reageren. Je weet dat je een doorslaggevende invloed hebt, dus stel je efficiënt op en kies prioriteiten.

WEEGSCHAAL:

Hoezeer je ook betrokken bent bij het doen en laten van anderen, je moet ook voor jezelf zorgen. Niemand kan je belangen beter behartigen dan jijzelf. Zorg ervoor dat je minder kwetsbaar bent als naasten iets overkomt.

SCHORPIOEN:

De kosmos zorgt voor extra zelfvertrouwen en vitaliteit. Met jouw oog voor details is dit een geschikte dag voor studie. Kleed je goed, zodat je indruk maakt op anderen. Je kunt iets moois tegenkomen voor een redelijke prijs.

BOOGSCHUTTER:

Jouw beste optie is vandaag om jezelf onzichtbaar te maken. Verdiep je in persoonlijke zaken of een hobby, of bedenk een nieuwe manier om je te vermaken. Dat mag best een beetje dwaas zijn. Niemand zal je terugfluiten.

STEENBOK:

Persoonlijke wensen en doelstellingen worden steeds belangrijker. Hoewel je van nature niet somber of ongelukkig bent, kun je vandaag neigen naar een melancholieke stemming. Sluit je aan bij een studiegroep.

WATERMAN:

Verwarring, vertraging en tegenslag kunnen voor commotie zorgen, terwijl frustratie over je baan of vanwege een project dat niet soepel verloopt nog extra stress veroorzaakt. Doe je best die taken uit te voeren die je zijn opgedragen.

VISSEN:

Financiële tegenslag behoort tot de mogelijkheden; maak je niet te veel zorgen, ze zullen van korte duur zijn. Geef niet te veel geld uit aan luxe items of moderne technologie, dan zal je banksaldo binnenkort weer positief zijn.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!