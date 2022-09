Mag de BSO zich bemoeien met wat jouw kinderen eten?

Nu de vakantie voorbij is en de scholen weer beginnen, zullen veel kinderen na school naar de BSO gaan. Volgens het Expertisecentrum Kinderopvang ging in 2020 28% van de kinderen naar de BSO. Dit aantal is volgens hen gestegen sinds dat jaar.

Voedingsregels

Op de BSO gelden tegenwoordig steeds strengere voedingsregels. Zo laten ouders op Twitter weten dat hun kinderen daar geen ongezonde tussendoortjes meer krijgen, en mogen ze hun brood ook niet meer zoet beleggen. Het Voedingscentrum schrijft dat kinderen als tussendoortje het beste fruit of snackgroenten kunnen eten, en daar lijken BSO’s zich aan te houden.

Twitteraar Shaya vindt al die eetregels ’te veel bemoeienis’. Zij somde op wat haar kinderen wel en niet mogen eten op de BSO. Ze mogen bijvoorbeeld geen zoet beleg meer, rijstwafels zijn ook niet toegestaan en van vleeswaren mag alleen kipfilet nog op brood.

Positief

De voedingsregels lijken positief; als ouder heb je zo wel de garantie dat je kind gezond eet. Toch zijn veel ouders het er niet mee eens. Wat is er mis met een koekje bij de thee, vinden zij. Dat krijgen kinderen thuis toch ook?

Reacties

Dirk staat helemaal achter de keuze voor gezonde voeding op de BSO.

Fieke werkt zelf in de kinderopvang, maar is het niet eens met de strenge regels.

Praat mee

