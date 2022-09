Ophef over kapsel Máxima: kon zij zo aan het Britse hof verschijnen?

Zondagavond zijn de Oranjes per bus aangekomen bij Buckingham Palace. Hier hield koning Charles een receptie voor presidenten, premiers, vorsten en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Voorafgaand aan de begrafenis van koningin Elizabeth kregen de hoogwaardigheidsbekleders de mogelijkheid afscheid te nemen van de koningin in Westminster Hall. Het is niet bekend of de Oranjes gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid.

’Onverzorgd’

Op Twitter is er veel ophef ontstaan rondom het kapsel van koningin Máxima, die haar haar los droeg. Zo wordt er bijvoorbeeld gezegd dat het kapsel er onverzorgd uitziet. De ophef is voornamelijk ontstaan na de onderstaande tweet van Josine Droogendijk:

Josine legt verder uit waarom zij vindt dat koningin Máxima het niet heeft begrepen. Zij benoemt dat aan het Britse hof uiterlijk en respect erg belangrijk zijn.

Hieronder is de volledige video te zien van de Oranjes die aankomen bij de receptie.

Reactie

Emma is het volledig met Josine eens. Ook zij snapt niet waarom Máxima zo bij het paleis verschijnt.

Annemiek snapt daarentegen het probleem niet. Máxima heeft volgens haar vaker dit kapsel en de officiële ceremonie is pas de volgende dag - vandaag dus.

Scarfie zegt dat Máxima’s haar dun is aan de uiteinden, maar hoopt dat de koningin bij de uitvaart een mooi opgestoken kapsel zal dragen.

Praat mee

Vind jij het kunnen dat koningin Máxima met dit kapsel bij het paleis verschijnt? Of is de ophef terecht en had zij een formeler kapsel moeten dragen voor deze gelegenheid? Praat mee op onze Facebookpagina.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.