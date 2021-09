Gynaecoloog reageert op bizarre TikTok-trend: ’Eigen spiraal verwijderen is erg onverstandig’

Premium Binnenland

Lang leve Freud! Dromen zijn géén bedrog

Dromen zijn bedrog, zeggen we. Maar in de psychoanalyse wegen ze even zwaar als jeugdherinneringen. Rolien van Mechelen is één van de droomdenkers, een groep die de fantasieën van het onbewuste duidt. „’s Nachts krijgt dat weggedrukte gevoel een kans.” Lang leve Freud!