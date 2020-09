’Ik heb nog altijd geen idee wat wij onze overburen hebben misdaan’

„Ik heb samen met mijn man en dochter (destijds 2) altijd erg prettig in onze buurt gewoond. Het was een fijne straat, met voldoende rust en vriendelijke buurtgenoten om een praatje mee te maken. Maar sinds we ongeveer vier jaar geleden nieuwe buren kregen, is dat over. Toen was het gedaan met onze rust.”

Mierengif en eieren

„Eigenlijk had ik verwacht van de nieuwe buren, een stel met een puberzoon, dat ze zich zouden komen voorstellen. Dat had geen uitgebreide koffieronde hoeven zijn, maar even gedag zeggen was wel het minste geweest. Bij deze mensen was dat niet het geval. We zagen elkaar regelmatig op straat lopen, maar er is geen enkel woord gewisseld. En als zij niks zeggen, waarom zou ik dat dan wel doen?”

„Ik weet nog goed dat er afval gedumpt werd in onze tuin. Waarom ze dit deden is mij een raadsel. De vuilnisman komt vaak genoeg, hoeveel afval kun je produceren? En om dat dan in de tuin van je overburen te gooien... Ook kregen wij zo nu en dan flesjes en bierblikjes tegen ons raam gegooid van hun puberzoon. We vermoedden dat hij ook verantwoordelijk was voor het afval. De andere buren zagen het maar zeiden er nooit wat van. Ook niet toen de politie ingeschakeld werd. Door hen...”

Politiedossier

„Want ondanks dat wij degene waren die geterroriseerd werden door de buren, waren zíj degene die de politie hadden ingeschakeld. De ouders geloofden namelijk blindelings het woord van hun zoon, dat hij er niks mee te maken heeft gehad. Sterker nog: hij noemde ons ’leugenaars’. Momenteel ligt er ook een torenhoog politiedossier op het bureau, waarin allerlei dingen over mij staan die zeker niet gebeurd zijn. Gelukkig heeft de politie er geen werk van gemaakt; ik geloof dat ze zelf wel door hadden dat de verhalen haaks op elkaar stonden.”

„Inmiddels zijn ze godzijdank verhuisd en hebben we ze nooit meer gezien. De laatste week voor hun verhuizing kregen wij nog wel een kei tegen onze muur gegooid. Je kon het schaterlachen in de tuin nog horen! Zoveel lol hadden ze. Gelukkig is dit inmiddels alweer een tijdje geleden. We hebben nu fijnere mensen tegenover ons wonen met wie we wel regelmatig een kopje koffiedrinken. Zo kan het dus ook!”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.