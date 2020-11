Daghoroscoop 18 november

VANDAAG JARIG

Gehuwden kunnen met serieuze problemen in hun relatie te maken krijgen. Deze hoeven niet per se tot een breuk te leiden – er zijn genoeg relaties die een dergelijke periode overleven en zelfs hechter worden. Besef dat faalangst en stress oorzaak nummer 1 zijn van psychische problemen.

RAM

U kunt op een keerpunt staan. Denk nuchter na en gebruik alle hersenkracht waarover u beschikt. Gok niet in het wilde weg, want de consequenties zullen problemen zijn. U bent in staat in moeilijke situaties stand te houden.

STIER

Reserveer wat tijd voor een persoonlijk klusje en privé genoegens. Als u al uw energie en aandacht wijdt aan andere mensen, zonder enige tijd voor uzelf, wordt u duf en loopt u het gevaar dat het bergafwaarts met u gaat.

TWEELINGEN

Kijk liever naar de toekomst dan naar het verleden. U kunt rekenen op steun bij het tot u nemen van nieuwe technologie en werkmethodes. Heb vertrouwen in uzelf. Tracht sneller te werken en vergeet niet af en toe te lachen.

KREEFT

Bent u getrouwd dan zult u genieten van het samenzijn en kunt u in een impuls een kostbaarheid aanschaffen voor uw geliefde. Vrijgezellen moeten de deur uitgaan als zij iemand willen ontmoeten en een relatie willen beginnen.

LEEUW

Als u op iemands tenen bent gaan staan moet u zich verontschuldigen. U bent wel eens wat onhandig. Soms is het beter stijf uw mond te houden en niet anderen de les te lezen. Getalenteerde Leeuwen krijgen de kans hun kunnen te tonen.

MAAGD

Belangstelling voor verschillende filosofieën kan u ertoe brengen diverse leefwijzen te bestuderen of een workshop te bezoeken. Ook reizen is uw aandacht waard; speur op het net naar minder toeristische plekken om te bezoeken.

WEEGSCHAAL

Er kan sprake zijn van kostenoverschrijding die het voltooien van een project of het leveren van een dienst vertraagt. Direct communiceren met de wachtende klant kan diens ongeduld beëindigen. Een koop kan een miskoop blijken.

SCHORPIOEN

Hoewel u van gezelligheid houdt moet u ervoor oppassen dat u niet te dik wordt. Hebt u meer dan één geliefde, dan kan het moeite kosten wie u moet kiezen. Denk goed na over een besluit; laat zowel hart als verstand spreken.

BOOGSCHUTTER

Er kan een sterke aantrekkingskracht zijn ontstaan tussen een collega en u. Wees voorzichtig, zeker als de ander een partner heeft, want een concurrent op de werkvloer kan voor u compromitterende informatie gebruiken.

STEENBOK

Een nieuwe relatie kan u vervreemden van vrienden of familie als u weinig van u laat horen of omdat zij weinig gesteld zijn op deze nieuwe persoon in uw leven. Laat u geen regels opleggen die voor u onacceptabel zijn.

WATERMAN

U hoeft er niet mee te experimenteren als u een goed idee hebt. Bent u intellectueel of wetenschappelijk georiënteerd dan kunt u een doorbraak forceren die tot een stap voorwaarts leidt als het om begrijpen van materie gaat.

VISSEN

Een ouder familielid kan het u moeilijk maken door het niet eens te zijn met uw vrienden of uw partner. Beleg liever een samenzijn met alle betrokkenen dan boos te worden of u te verdedigen. Een reis moet misschien worden uitgesteld.