Claudia (54): ’Ik doe botox en heb fillers om lekkerder in mijn vel te zitten’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Jonger, maar dat is vooral mentaal. Ik ga vaak op reis en ben, nu het weer kan, bijna wekelijks op hardstyle feesten te vinden. Qua uiterlijk lijk ik niet veel jonger dan 54 jaar, maar dat vind ik ook niet belangrijk. Ik heb mijn leeftijd omarmd. Op mijn been staat zelfs een tatoeage van mijn geboortejaar: 1967.”

Heb je een beautygeheim?

„Zeker, ik vind het belangrijk om er verzorgd uit te zien. Het meeste geld ben ik kwijt aan mijn kleding. Ik geef daar soms honderden euro’s in de week aan uit. Verder help ik de natuur ook weleens een handje, maar dat doe ik niet om er jonger uit te zien. Ik doe dat vooral om lekkerder in mijn vel te zitten. Zo heb ik botox, fillers, kronen en extensions.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik jonger geschat, maar eerlijk gezegd vraag ik er nooit naar. In mijn Instagram inbox merk ik wel dat ik voornamelijk jonge mannen aantrek. In de meeste gevallen reageer ik niet op hun berichtjes. Hun toon staat me dan niet aan. Ik wil wel met respect behandeld worden.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn borsten en nagels. Soms leg ik mijn hand op mijn been en dan kan ik vol trots naar mijn acrylnagels kijken. Ik hou van felle kleuren en leuke steentjes. Het is een feest voor het oog! Mijn borsten zijn vrij fors, maar daar ben ik trots op. Ik heb ze in 1992 laten verkleinen, maar inmiddels heb ik gewoon weer dezelfde H-cup. Ik ben zelf ook wat zwaarder, dus ik vind dat mijn borsten goed in verhouding zijn met de rest van mijn lichaam. Ik zou er nu niks meer aan veranderen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Het liefst ben ik iets slanker. Er mag wel tien kilo vanaf. Ik ben altijd aan het schommelen met mijn gewicht. Daarom hangt mijn kast ook vol met kleding in verschillende maten. Op dit moment ben ik bezig met een detox, waardoor ik weer zeven kilo lichter ben. Ik hoef niet per se slank te zijn, maar wil ook niet boven de 100 kilo wegen.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Ik hoor vaak: ’Als jij een ruimte binnenloopt, komt er ook echt iemand binnen.’ Dat kan zowel negatief als positief zijn. Ik ben beroemd en berucht, haha. Waarschijnlijk is dat wat mensen ook het meest aan mij waarderen. Ik ben op de een of andere manier altijd een opvallende verschijning geweest. Je zult mij niet snel over het hoofd zien.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Grotendeels wel. Ik heb leuke mensen om me heen, een prachtig huis en een fijne auto. Toch zou ik nog heel graag de liefde vinden. Het is fijn als je een maatje hebt met wie je het leven kunt delen. Ik ben niet actief op zoek, maar ik hoop dat het me ooit nog gegund is.”

Wat houdt je jong?

„Ik ben 54 jaar, maar weet altijd precies wat er reilt en zeilt. De nieuwste apps, trends of merken: ik ben overal van op de hoogte. Waarschijnlijk loop ik zelfs voor op de meeste jongeren. Mijn leven ziet er niet heel anders uit dan twintig jaar geleden en ik ben ook nog lang niet van plan om een stapje terug te doen. Ik blijf gewoon zo lang mogelijk jong van geest.”

Heb je een levensles?

„Er is maar één iemand die je gelukkig kunt maken en dat ben jijzelf. Als je iets gedaan wilt krijgen, dan moet je het zelf voor elkaar boksen. Een ander doet het niet voor je. Probeer dus niet afhankelijk te zijn van anderen, maar vertrouw op je eigen kracht en geluk.”