Bas is eigenaar van enkele cosmetische klinieken, maar was al ver vóór die tijd zelf met botoxbehandelingen begonnen. Ieder jaar laat hij zich drie keer met botox en een à twee keer met fillers behandelen. Botox in zijn voorhoofd, frons en kraaienpootjes en fillers in de neus-lippenplooi.

Botoxbehandelingen zijn voor mij…

“Net zo vanzelfsprekend als een bezoek aan de kapper of het kopen van nieuwe kleren. Ik ben zo’n tien jaar geleden met botox begonnen en een jaar geleden heb ik daar fillerbehandelingen aan toegevoegd. Voor mij zijn botox en fillers, net als sporten en gezond eten, een manier om goed voor mezelf te zorgen.”

Omdat ik dacht dat ik negatieve reacties zou krijgen…

“Heb ik in de eerste paar jaar bijna niemand verteld over mijn botoxbehandelingen. Inmiddels merk ik dat het tegenovergestelde waar is: er zijn juist veel meer mensen in geïnteresseerd dan ik dacht en ik heb geen enkele negatieve reactie gehad. Toch is het zo dat er voor sommige mensen nog steeds een taboe op rust; op verjaardagen voelt nog lang niet iedereen zich vrij om erover te praten.”

Vrouwen worden meer op hun uiterlijk beoordeeld…

“Dan mannen, en daardoor zijn cosmetische behandelingen ook eerder in opkomst geraakt onder vrouwen. Bij mannen is nu een vergelijkbare ontwikkeling gaande, hoewel we er in verhouding nog steeds achteraan hobbelen. Uiterlijk doet ertoe, zowel voor mannen als voor vrouwen; dat kun je in onze maatschappij nu eenmaal niet ontkennen. Hoe je je kleedt, wat voor figuur je hebt, hoe je je gedraagt: overal word je op beoordeeld. Als ik helemaal alleen op de wereld zou zijn, zou ik waarschijnlijk geen botox gebruiken. Maar dat is niet zo. Botox maakt me zelfverzekerder en ik word er vrolijk van als ik in de spiegel zie dat de tand des tijds minder aan me knabbelt.”

Hoe ouder ik word…

“Hoe meer onderhoud er nodig is. Het is net als met een oude auto: die kun je prima op de weg houden, maar naarmate de jaren vorderen heeft-ie meer onderhoud nodig. De behandelingen zie ik als noodzakelijke onderhoudsbeurten die ervoor zorgen dat ik tevreden blijf met mijn lichaam en gezicht. Als mijn financiële situatie compleet zou veranderen, moet ik misschien andere afwegingen gaan maken. Maar ik hoop dat het nooit zover hoeft te komen.”

