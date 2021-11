’Hallo papa en mama, je kent verdorie toch je kind wel zo’n beetje?

Tot zo ver de korte inhoud. Je hebt hem vast al wel gezien. Het filmpje stuit tegen de borst van een hele club kinderzieldeskundigen. Het zou de creativiteit van kinderen geen recht doen en kapitalistische zwijnerij in de hand werken (als je iets nieuws krijgt, dank je het oude af). In plaats van het kind de hemel in te prijzen omdat het zo vernieuwend bezig is met een zwarte viltstift op de voetbal (die dan in het gedroomde einde van al die kinderkenners natuurlijk uiteindelijk veel dierbaarder blijkt dan de pop van het wensenlijstje), wordt het beloond omdat het die k-bal ins blaue hinein trapt als het het felbegeerde object krijgt dat het eigenlijk wilde hebben. En dat is slecht, vindt men. Dat geeft een verkeerde boodschap af.

Lelijk schapenvachtje

Ik denk dat al die zelfbenoemd kindervorsers nooit een slee hebben gehad, terwijl ze eigenlijk een doos kleurpotloden wilden. Of een ongelooflijk lelijk schapenvachtje terwijl ze droomden van een hond (‘haha, dan doe je die over je hoofd en blaf je zelf, ben je je eigen hond’) en rolschaatsen in plaats van de trilogie van ‘In de ban van de Ring’. En als ze dat wel is overkomen en ze proberen nu te beweren dat ze achteraf ontiegelijk blij waren met de slee (in een land waar het nooit sneeuwt), met het lelijke kleedje of met de rolschaatsen die nooit uit de doos kwamen, dan liegen ze dat ze barsten of ze hebben het spreekwoordelijke selectieve geheugen. Ik baalde in ieder geval als een stekker en het is me nog steeds een raadsel waarom mijn ouders dachten dat ze hun boekenworm in een sportmeisje konden veranderen door haar skeelers te geven die ze niet wilde hebben en die ook niet op haar verlanglijstje stonden. Waar is zo’n lijstje goed voor als je als ouders gewoon maar iets koopt wat voor jouw gevoel jouw ideale kind symboliseert?

Verborgen boodschap

Want dat is, als je het mij vraagt, de verborgen boodschap van de commercial. Het kind, ik heb het tot nu toe met opzet onzijdig gehouden, heet namelijk Felix volgens het script. En Felix wil geen voetbal, Felix wil een pop. Felix is een jongetje dat droomt van een pop en een voetbal krijgt. En daar maakt hij dan maar het beste van. Een voetbal als surrogaatpop. Ik vind het knap. Ik zou persoonlijk die bal meteen al tegen de kop van de opvoeders hebben aangetrapt. Het is 2021, er zijn meisjes die op voetbal zitten en jongens die met barbies spelen. Hallo, goedemorgen papa en mama, hebben jullie onder een steen gezeten. Je kent verdorie toch je kind wel zo’n beetje. Wat dachten jullie: we geven hem een bal? Misschien wordt ie dan toch de volgende Donny van de Beek in plaats van de nieuwe Fred van Leer?

Plottwist

Gelukkig zien ze bijtijds, met een beetje hulp van de Sint, het licht. De pop komt er alsnog. Felix krijgt op pakjesavond geen slee of een schapenvacht, maar gewoon datgene wat hij het allerliefste wil. Eind goed, al goed? Nee, want er is nog een plottwist. En daar lieve lezers, kan ik alleen maar een hele diepe buiging voor maken.

Heel woke

In de ideale wereld van de kinderzielkenners zou Felix natuurlijk zijn bal-met-gezicht blijven koesteren. Het moge duidelijk zijn: het is een jongetje met gendergedoe. Anders was ie wel gewoon gaan voetballen. Heel woke van bol.com, om juist zo’n verhaallijn te bedenken. Ik vermoed dat al die critici zoet waren gaan slapen als het verhaal zo was geëindigd. Felix zorgt liefdevol voor bal èn pop en komt over tien jaar thuis met Olaf in plaats van met Olivia of misschien wordt hij wel een zij of een het. En dan is iedereen daar oké mee. Felix wordt namelijk uiteindelijk geaccepteerd zoals hij is.

Dag bal

Maar zo eindigt heet niet. Felix pakt zijn bal en schopt hem ferm de nacht in. Dag bal. Want Felix is een jongetje dat van poppen houdt en ook nog eens een bal de ruimte in kan trappen. Omdat dat best samen kan gaan. Jongens die met poppen spelen, zijn niet per se watjes, maar kunnen op zijn tijd ook best een bal raken. Meisjes die boksen, vinden het misschien ook wel leuk om hun nagels roze te lakken. Dat kan gewoon samen gaan.

Chapeau bol.com!

En daarmee brengt bol.com wat mij betreft een boodschap over waarvan ik hoop dat ie landt: kinderen heb je in alle soorten en maten. Sommigen houden van schapenvachtjes, anderen van rolschaatsen en je hebt er ook die liever tekenen of lezen. Er zijn er die barbiehuizen inrichten en er zijn er die de hele dag diefje-met-verlos spelen of gewelddadige games. En dat heeft niks te maken met het wel of geen piemeltje hebben en zegt ook niks over de rest van de persoonlijkheid. Felix kan zomaar altijd Felix blijven heten en later een liefdevolle vader worden voor de kinderen van hem en Olivia. Of niet. Ook prima. Persoonlijk is mijn homozoon me net zo lief als mijn heterokind. Maar over hun seksuele geaardheid en genderidentiteit, maar daar hebben hun respectievelijke verlanglijstjes niks mee van doen.

Chapeau, bol.com.