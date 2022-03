Serena (38) is (bonus)moeder: ’Deze rol was nieuw voor mij’

Eigen platform

„Ik heb gewerkt in de jeugdzorg. Vanuit mijn werk als gezinscoach kreeg ik veel te maken met gescheiden gezinnen. Toen ik mijn verloofde leerde kennen werd ik bonusmoeder van Dymar, maar deze rol was helemaal nieuw voor mij. Ik kon er weinig informatie over vinden en in mijn vriendenkring kende ik geen andere bonusmama’s.

Er is altijd een ander belang waar je als bonusmoeder en co-ouders rekening mee moet houden. Soms moet je als bonusmoeder iets gewoon accepteren, omdat het de beste keuze is voor het kind of voor het samengestelde gezin in plaats van voor jezelf. Daarom ben ik mijn platform ’van Single tot Bonusmama’ begonnen om over mijn leven te bloggen en om andere bonusmama’s te inspireren, motiveren en te verbinden, omdat het fijn is om je in iemand te herkennen.

Cadeautjes

Ik werk 36 uur per week als gezinscoach en daarnaast werk ik aan mijn platform. Martijn is creatief strateeg en werkt ook 36 uur, daarnaast heeft hij nog eigen projecten waar hij druk mee is. Hij verdient ook iets meer dan dat ik verdien. We doen onze rekeningen een beetje naar rato.

Naast onze gezamenlijke rekeningen vinden we het allebei fijn om onze eigen rekening te hebben. Ook omdat we het heel leuk vinden om elkaar cadeautjes te geven. Martijn verrast mij graag met een weekendje weg, een massagebehandeling of spontaan dinertje. En bij een gezamenlijke rekening zou je dat allemaal zien.

Ik ga altijd over de financiën en kijk wat we nodig hebben. Als we weten dat het geld bij de ander hard gaat, dan vullen we elkaar aan. Toen onze dochter werd geboren, ben ik tijdelijk iets minder gaan werken. Er kwam toen dus ook minder geld binnen. Ik vond het fijn dat hij mij toen ondersteunde, maar ik wil wel onafhankelijk zijn en mijn eigen geld blijven verdienen en ook iets bijdragen. Dat geeft me het gevoel van autonomie en onafhankelijkheid.

Mannentaken

In het huishouden doen we heel veel samen. Ik heb het geluk dat ik een man heb die mij heel erg helpt en ondersteunt. Sommigen dingen vind ik gewoon mannentaken, zoals het vuilnis - dat pakt Martijn dan op. Martijn heeft ook wel klusjes waar hij bij denkt: daar heb ik geen zin in. Daarom doe ik standaard de was. Ik kook wel het meest en doe het vaakst de boodschappen. Mijn verloofde werkt nu namelijk wat verder weg, dus het komt nu even zo uit.

Aankleden en spelen

De zorg van de kinderen is bij ons wat meer verdeeld, omdat we geen standaardgezin zijn. Martijn heeft co-ouderschap met zijn ex en het is fifty-fifty verdeeld. Dymar is om de week bij ons. De zorg die hier nodig is, doen we samen. Ik help Dymar met zijn huiswerk en nu is Dymar bijvoorbeeld ziek, dus knuffel en verzorg ik hem ook.

Dymar heeft al twee ouders, wat maakt dat mijn rol meer verzorgend is en waarbij ik veel meedenk in de opvoeding. Martijn is de vader, dus bij Dymar pakt hij meer dingen op rondom de opvoeding. Dymar en Charlie-Fay zijn echt broer en zus. Bij onze dochter doen we de opvoeding samen. Ik heb bij haar een duidelijke opvoedrol en regel alles wat bij het ouderschap komt kijken.

Voor de verzorging van de kleding en mooie haartjes moet je bij mij zijn. Martijn is meer van het spelen. Voor Charlie-Fay is het elke keer weer wennen dat haar broer er om de week is. Ze is altijd blij als hij er weer is, maar moet ook wennen aan het delen van de aandacht, vooral de aandacht van haar vader. Ik probeer het voor mijn dochter zo normaal mogelijk te maken. Ik heb haar laatst ook een boekje voorgelezen dat ging over leven in twee gezinnen. Dat gaat dan niet per se over haar, maar wel over haar broer.

Bonusmoeder

Dymar was 5 jaar toen ik in zijn leven kwam. Martijn en ik woonden toen nog niet samen en zagen elkaar niet elke dag. Ik moest in het begin heel erg wennen, omdat Martijn de ene week mijn vriend was en ’vrij’ was en de andere week was Martijn een vader.

Ik leerde Martijn best snel na zijn breuk met zijn ex kennen. Het co-ouderschap was wennen en daardoor heb ik mezelf meer aan de kant gezet. Zo hadden Martijn en zijn ex de ruimte om het co-ouderschap vorm te geven. Zij is altijd de moeder van Dymar, daar is er maar één van. Zij heeft mij wel toegelaten in het leven van haar zoon. Zonder dat hadden we niet kunnen staan waar we nu zijn.

Toen onze dochter werd geboren, was dat een bijzonder moment. Het maakte me ergens gelijkwaardig. Daarvoor was ik bonusmoeder zonder kinderen en Martijn had een kind met zijn ex. Daar werd ik wel onzeker van omdat je elke keer wordt geconfronteerd met een gezinsleven dat je zelf niet hebt.

Ode aan de mannen

Wat voor mij het belangrijkste is in de relatie, is dat je weet dat je elkaar nodig hebt om een samengesteld gezin te vormen. Neem tijd voor elkaar, bespreek samen waar je tegenaan loopt, ga leuke dingen doen en zorg dat je als bonusmoeder ook echt je ontspanning hebt. Jij, als bonusmoeder bent net zo belangrijk in het samengestelde gezin als dat de ouders zijn, omdat jullie relatie het samengestelde gezin vormt.

En laten we ook een ode aan de mannen brengen die twee vrouwen hebben te managen. Want hoe moeilijk is dat? Die mannen moeten aan twee kanten iemand tevreden houden. Geen makkelijke rol, waar we ook wel eens even bij stil mogen staan!”