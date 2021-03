Oud-politica Sabine Uitslag: ’Thuis deed ik mijn haren los en een leren broek aan’

Mijn mond houden kon ik niet, dus besloot ik het probleem aan te pakken. Ⓒ Rikkert Harink

Ze was verpleegkundige, ging daarna voor vijf jaar in de politiek, werkt nu weer als bestuurder in de zorg, is zangeres bij een rockband én moeder van twee kinderen. De uitspraak ’niet lullen maar poetsen’ is Sabine Uitslag (47) op het lijf geschreven.