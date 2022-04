Deel 30: ’Een tweede liefde? Het lukt me niet eens een eerste liefde te vinden’

In mijn straat hangen sinds deze week nieuwe posters in de abri’s. Weinig tekst, grote boodschap: “FLIRTEN? Vind je tweede liefde”. Nu voel ik pressure. In de afgelopen jaren is het mij namelijk nog niet eens gelukt om één liefde te vinden en nu moet ik al aan de tweede. Hoe dan!?

Misschien ben ik buitengewoon loyaal aangelegd, maar het is gewoon niet mijn wild card. Dat je een goede/uitgebluste (doorhalen wat niet van toepassing is) relatie op het spel wilt zetten voor een wilde nacht of nog erger; stelselmatige wilde nachten (de ‘affaire’): kots! Als in je relatie zelfs de kleinste vlammetjes gedoofd zijn, heb dan de ballen er een punt achter te zetten. Heb ik na tien jaar ook gedaan. Kost je een paar jaar slaap, maar dan wordt er tenminste niemand genaaid (ook al gebeurde dat toch al niet). En als je beiden weer gaat daten, haal je die schade bovendien moeiteloos in...

Op zoek naar spanning

Nee, online stiekem op zoek naar een tweede liefje vind ik een bijzonder verrot concept. Ik weet, alles moet maar kunnen en we moeten vooral nergens gek van staan te kijken. Burgers aansporen op zoek te gaan naar wat extra spanning, tuurlijk. Ingeslapen relaties wakker schudden, helemaal woke. Iedereen moet lekker doen waar hij/zij/hun behoefte aan heeft en ik ben pro dating apps, maar deze formule voel ik niet.

“Vreemdgaan? Scoor vanavond nog een date!” zo leest de tagline van de site, bedoeld voor iedereen op zoek naar een avontuurtje. Vreemdgaan, het woord spreekt eigenlijk al voor zich; het is heel vreemd gedrag en die toelichting snap ik sowieso al niet. Als je zo avontuurlijk aangelegd bent, hoeven ze je toch niet via abri-posters over te halen? Dan is de Albert Heijn, de werkvloer of voor mijn part de speeltuin (voor de echte players) toch jouw jachtterrein? Dan heb je tenminste nog kans op gekke plot twists; blauwtjes lopen of types ronselen waarvan je dacht dat ze ver out of your league waren bijvoorbeeld. Nee, ga jij keurig een profiel aanmaken en swipen voor andere vreemdgangers, ouwe avonturier! Hoe spannend is dat?!

Sporen uitwissen

Sowieso is deze set-up toch gedoemd te mislukken? Ik zou in ieder geval de hele dag door paranoia zijn als ik zoiets geheim moest houden. Ik zou ook de grootst mogelijke moeite hebben al die sporen telkens te wissen, zo klunzig ben ik dan ook wel weer (daarom zijn er ook apps voor vreemdgangers, waar ik eerder over schreef). Bovendien: de waarheid komt altijd boven tafel en eerlijk duurt het langst, dus die snode plannen komen een keer uit. Gevolg: alsnog de poppen aan het dansen; een dramatische break-up en een ex met trust issues waar hij/zij/hen nooit meer overheen komt. Hoe evil moet je zijn om iemand dat aan te doen? Laat staan wanneer er kinderen in het spel zijn.

Trouwe hond

Ook heel plausibel: één van de twee wordt verliefd. “Mijn date was serieuzer dan ik had verwacht. Ik ben helemaal in de wolken”, schrijft een gebruiker al. Wat ga je dan doen? Voor eeuwig verliefd op een onbereikbare liefde, die vastzit in een relatie? Nee, zet op deze trouwe hond maar een ‘oude stempel’, ik hou hier niet van. “De beste app voor levensgenieters die af en toe de stoute schoenen willen aantrekken”, staat er ook. Misschien komt het door mijn 30+ leeftijd, maar een good old Disney-relatie (lang en gelukkig) met iemand die jou écht ziet en op wie je kunt rekenen, dát lijkt me pas genieten. Een beetje peace of mind. Ik zet nog even maximaal in op liefde #1. Die extra (on the) side liefde is sowieso binnen no-time vervlogen. Ik warm me liever aan die eeuwige vlam.