Lisa (31): ’Af en toe vind ik het lekker om even ’fout’ te eten’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je dit vol?

„Negen jaar geleden heb ik de diagnose gekregen van de ziekte van Crohn. De eerste jaren heb ik ontkend dat ik ziek was. In die tijd heb ik mijn kop in het zand gestoken en mijzelf verwaarloosd. Voor mijn gevoel had ik namelijk geen tijd om ziek te zijn, dus ik ging gewoon door. Ik bleef leuke dingen doen, zo heb ik mijn studie afgemaakt en ging ik gewoon werken. In 2019 veranderde mijn leefstijl, omdat ik werd afgekeurd. Dat was een opluchting, het gaf mij rust. Maar ik nam onbewust wel afstand van de maatschappij. Daardoor voelde ik mij nutteloos en mijn sociale leven was weg. Ik had voor mijn gevoel geen doel meer om uit bed te komen. Mijn leven stond stil, terwijl de rest rustig doorging.

Bijna vier jaar geleden heb ik een stoma gekregen. Ooit was dit mijn grootste angst. Ik kreeg een hele heftige opvlamming, dit betekent dat de ziekte van Crohn actief is, waarbij medicijnen niet helpen. De enige oplossing was een stoma. Achteraf gezien heeft mijn stoma mijn vrijheid en leven teruggegeven. In het dagelijks leven probeer ik mijn stoma te verbergen, al ben ik er wel heel open over, maar tijdens het boodschappen doen hoeven mensen mijn stoma niet te zien.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Dit is afhankelijk van hoe het met mijn ziekte gaat. Als het goed gaat, kan ik alles eten wat ik wil. Wel hou ik er rekening mee dat alles wat ik eet zo vers mogelijk is. Ik probeer zo min mogelijk pakjes en zakjes te eten. Wanneer het slechter gaat is mijn eetpatroon anders. Dan eet ik producten die licht verteerbaar zijn, zodat mijn darmen niet hard hoeven te werken. Mijn eetlust neemt in die slechtere periodes af. Wanneer ik in een opvlamming zit, is wit brood voor mij het veiligste om te eten. Tijdens zo’n opvlamming voelt het alsof er scheermessen door mijn darmen heen gaan. Daarbij moet ik bepaalde producten vermijden, deze kunnen namelijk een blokkade veroorzaken in mijn darmen. Voorbeelden hiervan zijn maïs en champignons. Het verschilt daarentegen wel per persoon hoe je reageert op bepaalde producten. Uit ervaring weet ik gelukkig nu goed wat bij mij wel en niet werkt.”

Je komt ondanks alles heel positief over. Hoe komt dat?

„Deze positieve mentaliteit heeft altijd al wel in mij gezeten. Ik heb er daarentegen wel keihard voor moeten werken. Dit is mij gelukt met behulp van therapie en een maatschappelijk werkster. Voor mijn gevoel had ik geen keuze. Ik moest doorgaan om te overleven. Soms heb ik dagen dat ik heel erg baal. ’Waarom ik?’ denk ik dan. Op die dagen vind ik mijzelf heel zielig en vind ik het leven niet leuk. Maar ondanks dat vind ik niet dat je meteen een slachtofferrol moet aannemen. Je kan altijd iets moois van je leven maken.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Nee, dit komt doordat ik veel prednison heb moeten gebruiken. Hierdoor ben ik erg aangekomen. Afvallen gaat lastig, tenzij ik in een opvlamming kom. Maar als kind ben ik altijd al te zwaar geweest. Ik vind dat er wel een paar kilo’s van af mogen. Maar helaas is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Nu mijn gezondheid beter is, wil ik hier wel aan gaan werken.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Elke acht weken krijg ik een vitamine B12 injectie. Dit is nodig, omdat mijn dikke darm grotendeels is verwijderd. Daarbij krijg ik via injecties en een infuus medicijnen voor de ziekte van Crohn. Deze medicijnen krijg ik één keer per vier weken. In de winter krijg ik vitamine D kuren. Zonder die kuren krijg ik anders geen vitamine D binnen. Ik neem namelijk niet voldoende vitamine D op uit voeding. Wanneer ik een ijzertekort heb, krijg ik ook een ijzerinfuus.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Door het ziek zijn heb ik geleerd om dankbaar te zijn voor het leven. Leven in het nu vind ik ook heel belangrijk. De hele wereld leeft al zo snel en verwacht veel van je. Door het ziek zijn is mijn leven stil te komen staan. Dingen die altijd vanzelfsprekend waren, waren dit opeens niet meer. Ik kan mij nu wel zorgen gaan maken over wat er over drie maanden gaat gebeuren, maar wie zegt dat ik er dan nog ben? Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen geniet van de kleine dingen, al klinkt dat cliché. Er is altijd licht aan het einde van de tunnel.”

Wat is je grootste zonde?

„Af en toe vind ik het lekker om even ’fout’ te eten. Van bijvoorbeeld chocolade kan ik veel klachten krijgen. Maar ik ben nu eenmaal een vrouw die af en toe chocolade nodig heeft. Daarna moet ik op de blaren zitten, maar dat heb ik dat er wel voor over.”

Zie je nog verbeterpunten?

„Ik zou meer mogen bewegen. Momenteel sport ik namelijk niet. Maar ik ben altijd heel voorzichtig met mijn lichaam. Daarentegen ben ik ook niet altijd even gemotiveerd om te gaan bewegen. Soms is die serie op Netflix toch iets leuker, haha. Ook omtrent mijn mindset zijn er verbeterpunten. Al ben ik de afgelopen jaren een stuk liever voor mijzelf geworden. Ik ben veel beter voor mijzelf gaan zorgen. Maar er zijn nog steeds momenten dat dit nog beter kan. Af en toe wil ik gewoon leuke dingen doen. Ik wil niet altijd mijn leven laten bepalen door mijn ziekte. Dit zorgt er af en toe voor dat ik over mijn eigen grenzen heenga. Achteraf gezien heb ik daar nooit spijt van.”

