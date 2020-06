Zijn ’weekendscholen’ de oplossing voor de opgelopen achterstand?

De studenten zitten al sinds maart thuis en dat zorgt, ondanks de online lessen, voor achterstand. Wanneer de hogescholen en universiteiten opengaan, verschilt per school. Sommige scholen zijn al open voor praktijklessen, andere scholen kiezen ervoor om pas in september weer de deuren te openen. Op de achterstanden weg te werken kwam Van Engelshoven met het idee om in het weekend ook onderwijs te gaan geven.

Openbaar vervoer

De ’weekendscholen’ kunnen niet alleen een oplossing bieden op het gebied van achterstanden, maar ook voor de drukte in het OV. Studenten reizen veelal in de spits, waardoor de drukte in de treinen kan toenemen als de hogescholen en universiteiten weer fysiek gaan lesgeven. Hierdoor is al besloten dat onderwijs verzorgd moet worden tussen 11 en 15 uur ’s middags en na 19 uur ’s avonds. In het weekend lesgeven, zou nog meer kunnen helpen om het OV rustig te houden.

Praat mee

