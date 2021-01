Wat je, naast eten, nog meer kan doen met een avocado!

Een avocado is een vruchtgroente, maar wordt vaak bij de groente ingedeeld. Dit omdat hij vaak als groente wordt gegeten. Een avocado bevat door de grote hoeveelheid oliezuur veel vet. Dit is een onverzadigd vet, dus wanneer je een avocado eet, krijg je gezonde, goede vetten binnen.

Calorieën

Naast veel vet bevat deze vruchtgroente ook veel calorieën. Eén avocado bevat zo’n 360 calorieën en 35 gram vet. Wil je liever niet te veel calorieën binnenkrijgen? Kies er dan voor bijvoorbeeld een halve avocado te eten.

Dat iets veel calorieën bevat, betekent overigens niet dat iets niet gezond is. Een avocado bevat namelijk, naast die gezonde vetten, ook enorm veel vezels, mineralen en vitamines.

Masker

Maar… een avocado is voor meer dingen goed. Je kan het namelijk ook prima als gezichtsmasker gebruiken: de vetzuren in een avocado dragen namelijk bij aan het herstel van de huid. Ze zitten vol voedingsstoffen die helpen je huid langer glad en jeugdig te houden. Hij helpt dus ook nog eens goed tegen huidveroudering: score!

Voor een gezichtsmasker meng je een halve avocado met een eetlepel honing. Dat breng je aan op je gezicht en dan laat je het ongeveer een kwartiertje intrekken. Spoel het vervolgens af met lauw water en je huid zal stralen!

En niet alleen je huid zal blij zij met een wekelijks avocadomasker, ook je haar! Avocado is zeer geschikt om droog haar en een droge hoofdhuid een oppepper te geven. Voeg bij de halve avocado en de eetlepel honing nog wat kokosolie toe en breng dit aan op handdoekdroog haar. Laat het tien minuutjes intrekken en spoel vervolgens goed uit.

Extra tip

Vraag je je af hoe je het beste een halve avocado kan bewaren? Deze vrouw heeft een geweldige lifehack voor ons.

