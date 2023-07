Praat mee: Zou jij extra betalen voor een baby-vrije zone in het vliegtuig?

Op Twitter circuleert een in elkaar geknutseld plaatje van een vliegtuig met ’baby-ban’, waarbij het zogenaamd mogelijk is om een stoel in een babyvrije zone te kiezen. Tegen een ’kleine betaling’ van 152 dollar zou je dan verzekerd zijn van het feit dat er geen kinderen onder de zeven jaar in je buurt zitten. Het was bedoeld als grapje, maar werd zeer serieus onthaald door vliegende Twitteraars die allemaal graag gebruik zouden maken van deze mogelijkheid.

Realiteit

Wat de Twitteraar in kwestie waarschijnlijk niet weet, is dat deze baby ban in enkele vliegtuigmaatschappijen al realiteit is. Zo weert AirAsia bij bepaalde vluchten sinds 2013 kinderen onder de twaalf jaar van de eerste zeven rijen. Het gaat om economy vluchten naar China, Taiwan, Japan, Korea, Australië en Nepal. Voormalig CEO Azran Osman-Rani noemde dit destijds in een persbericht een ’hemels pakket voor mensen die rust aan hun hoofd willen’.

Online worden grotere vliegtuigmaatschappijen als KLM en Transavia aangemoedigd het voorbeeld van AirAsia te volgen. Daarbij wordt voorgesteld om alle huilende baby’s en trappende kinderen achterin te plaatsen; het liefst afgeschermd met een geluidsdicht muurtje.

Nederland wil wel

Een paar jaar terug onderzocht Skycanner of er ook in Nederland animo was voor babyvrije zones. Dat bleek het geval: één op de drie Nederlanders zou bereid zijn om hiervoor per vliegticket gemiddeld 25 euro extra te betalen.

Dat geldt vooral voor lange vluchten. Zo gaven respondenten aan om voor een vlucht die langer dan zes uur duurt tot wel 75 euro extra te willen neerleggen om verzekerd te zijn van een kindvrije vlucht.

