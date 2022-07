Daghoroscoop 16 juli - Wees niet te bezitterig, Waterman!

VANDAAG JARIG

Financieel zul je je geen knollen voor citroenen laten verkopen; je inzicht is gezond en realistisch. Je kunt daardoor goede investeringen doen, bijvoorbeeld in start ups, technologie en de online wereld. Je zult ervan profiteren als je anderen winst laat boeken. Ook je partner kan scoren.

ZONDAG JARIG

De kortste route naar welvaart is het volgen van je intuïtie, die evenveel waard is als jaren van keihard werken. Je kunt dit jaar belangrijke contacten leggen die je financieel voordeel zullen brengen. En daarvoor hoef je zelf niet veel te doen. De mensen met geld in je kennissenkring zijn dol op je.

RAM

Als je om welke reden ook je partner een tijdje hebt verwaarloosd, kun je dat nu voor de kiezen krijgen. Doe samen boodschappen en knoop er een lunch buitenshuis aan vast, dat haalt vast en zeker de stoom van de ketel.

STIER

Lees de krant eens goed, zodat je weer helemaal op de hoogte bent. Bespreek een persoonlijk probleem met iemand die je volstrekt kunt vertrouwen. Een oplossing die voor de hand ligt, hoeft niet de enig juiste te zijn.

TWEELINGEN

Problemen vervagen. Ga winkelen, maar geef niet te veel geld uit; ruzie over geld is nu wel het laatste waaraan je behoefte hebt. Probeer onder alle omstandigheden je gevoel voor humor te behouden. Ontspan! Het is weekend.

KREEFT

Er wachten je wonderbaarlijke kansen. Verdiep je de komende weken in reizen en studie, want beide kunnen belangrijke deuren voor je openen. Deel je dromen met een dierbare; samen kun je ze realiseren.

LEEUW

Doe wat er van je wordt verwacht, maar reserveer ook tijd voor jezelf. Besef dat mensen met problemen liever praten dan luisteren. Maak in een opwelling geen opmerking waar je spijt van krijgt. Ga vanavond weer eens uit.

MAAGD

Heb zelfvertrouwen en trek een vrolijk gezicht. Tijdens een bijeenkomst kan een charmante buitenlander een bijzondere belangstelling voor je aan de dag leggen. Zet in financieel opzicht de tering naar de nering: pas je uitgaven aan aan je inkomsten.

WEEGSCHAAL

In je directe omgeving kan een conflict tot uitbarsting komen. Probeer te bemiddelen of laat het een onpartijdige derde doen. Begin zelf met werkzaamheden aan je huis; je kunt er veel mee besparen.

SCHORPIOEN

Creatieve activiteiten zullen je de meeste vreugde bezorgen. Je gezichtspunten delen met je partner zal je dichter tot elkaar brengen, maar een gesprek over hetzelfde met vrienden kan, als je niet oppast, tot ruzie leiden.

BOOGSCHUTTER

Verwacht niet van buren dat zij hetzelfde nastreven omdat je toevallig in dezelfde straat woont. Aanvaard een gunst niet als iets wat je toekomt, ook niet van familie. Met charme valt elk pad te effenen.

STEENBOK

Naasten kunnen rebelleren als je de lakens uitdeelt. Probeer erachter te komen waarom beminden niet akkoord gaan met je plannen. Druk geen beslissingen door. Een te leuke opmerking kan totaal verkeerd vallen, pas op.

WATERMAN

Doe geen karweitjes waarvan je geen kaas hebt gegeten. Geef je partner de ruimte die hij of zij nodig heeft en toon je niet te bezitterig. Leg je erbij neer dat je niet zult krijgen wat je graag wil hebben. Bescheidenheid is een deugd.

VISSEN

Deel de kosten van een gezamenlijk uitje. Verliefden zullen het weekend dicht bij elkaar willen doorbrengen in een romantische omgeving. Vrijgezellen kunnen de neiging hebben zich oogverblindend te kleden en op stap te gaan.

