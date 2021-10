Oud-turnster Stéphanie Tijmes: ’Ik ben van mijn identiteit beroofd’

Premium Sport

Turnfenomeen Simone Biles ontwaakt net op tijd uit nachtmerrie in Tokio

Ze is de meest besproken olympiër en in de mixed zone van het Ariake Gymnastics Centre schreeuwen de Amerikaanse journalisten dinsdag zo hard mogelijk om haar aandacht. Het gaat hier om turnfenomeen Simone Biles. Haar droom was vijf keer goud in Tokio. Het werd een nachtmerrie waaruit ze net op tijd...