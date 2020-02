Nine werkt bij de hulplijn: Sexting achtervolgt je op elk moment

,,Ik werk nu zo’n vijf maanden als hulplijnmedewerker. Het aantal chats kan op een avond oplopen tot zestien. Het zijn vaak evenveel jongens als meiden. Ik begin altijd met het geruststellen van de cliënt. Daarna vraag ik: ’Waarmee wil je geholpen worden? Het is belangrijk om de hoofd- en bijzaken goed te scheiden. Vervolgens geef ik advies.”

,,Het meest voorkomende probleem is financial sextortion: afpersing voor geld. Die bedragen kunnen hoog oplopen. Soms gaat het om honderden à duizenden euro’s. Daarnaast komt sextortion op zichzelf staand ook vaak voor. Het gaat hier dan meestal om afpersing voor seks en/of meer foto’s. Ik geef altijd het advies om er niet in mee te gaan, omdat er geen garantie is dat de afperser de foto’s niet alsnog verspreidt.”

Vertrouwenspersoon

,,De belangrijkste tip die ik geef, is om het contact met de afperser volledig te verbreken. Je bent dan namelijk niet interessant meer. Daarnaast is het belangrijk om een vertrouwenspersoon te hebben. Dat voelt voor mij ook goed. Ik wil niet dat de slachtoffers na het gesprek alleen zijn. Het draait uiteindelijk allemaal om het accepteren van de situatie. Ik probeer wel te sturen door te zeggen dat wat het slachtoffer heeft gedaan niet erg is en dat hij/zij niet fout zit, maar degene die het heeft doorgestuurd.”

,,Ik heb geleerd dat je in deze tak blij moet zijn met iets kleins. Alles voor iedereen oplossen, is onmogelijk. Geduld hebben is van groot belang. Je moet niet meteen allerlei adviezen en tips gaan sturen. Laat eerst iemand zijn hart luchten. Een van je belangrijkste taken is namelijk om de cliënt gerust te stellen en dat kan niet als je iemand halverwege al onderbreekt. Je moet behulpzaam zijn en kunnen meedenken. Desalniettemin is het belangrijk dat je de situatie niet te veel wil overnemen. Je moet enige afstand bewaren al is dat soms best moeilijk.”

Voldoening

,,Ik ben iemand die heel erg meeleeft met anderen; ik kan er helemaal in opgaan. Ik voel me altijd verantwoordelijk voor een cliënt, maar telefonisch komt het meer binnen. Ik heb dan af en toe wel iets van: ‘Ik wil je bij me houden en alles voor je doen!’ Op een chat blijf ik vaak wel wat objectiever, omdat je die persoon dan niet hoort. Soms merk ik wel dat iemand overstuur is, maar dat is toch anders dan iemand hóren huilen.”

,,Er was een jongen die elke dag bij mij op de chat terugkwam en bleef vragen hoe groot de kans was dat zijn foto’s zouden worden gelekt. Op een gegeven moment vroeg hij: ’Is er heel veel kans of heeeeeel veel kans?’ Ik vond het moeilijk om te zeggen dat ik dat ook niet wist. Want ik wilde hem helpen en geruststellen.”

,,Ik merk dat ik me erg bewust ben van de situatie waarin de slachtoffers zitten. Als ik op straat loop, zie ik bijna iedereen met een mobieltje en dan denk ik aan hoe erg het zou zijn als mijn foto online zou staan; dat achtervolgt je op elk moment. Ik vind mijn werk ontzettend mooi en dankbaar om te doen. Ook al is het soms een druppel op een gloeiende plaat, alle kleine beetjes helpen. En dat geeft mij genoeg voldoening.”