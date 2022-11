’Kennelijk heb ik met de overgang een open zenuw geraakt’

Waarom maakte je deze nieuwe podcast?

„Omdat Opvliegers zo’n succes was en ik er nog steeds elke week berichten over krijg. Kennelijk heb ik een open zenuw geraakt. Zelf was ik inmiddels 59 en besefte dat er als vrouw ná die overgang weer nieuwe ingewikkelde dingen op je pad komen.”

Welke heb je onderzocht?

„Je kinderen gaan de deur uit, dan krijg je te maken met het lege nest. Maar ook je schoonheid neemt af: rimpels, verval… moet je dan aan de botox, of niet? Gezondheid, ik merk om me heen dat mensen van mijn generatie ziek worden en overlijden. En dan je werk! Kun je nog een carrièreswitch maken, bijvoorbeeld?”

Voor wie is je podcast bedoeld?

„Ja, dat is belangrijk: niet alleen voor zestigjarigen, meer voor na de overgang. Dat kan ook op je 55e of je 65e zijn. Veel vrouwen mantelzorgen voor ouders, passen op kleinkinderen én hebben nog een baan. Tegelijk is daar het verschil: een man van (bijna) 70 kan nog het Nederlandse Elftal gaan trainen, voor vrouwen is het echt een ander verhaal.”

Jij wordt in januari 60, zie je er tegenop?

„Het is dubbel: eigenlijk wil ik helemaal geen 60 worden. Ik vond 50 al heftig, en dit voelt nog erger, als een laatste fase. Maar je moet het accepteren en aan de andere kant: ik heb het wél gehaald. Dus wat zou ik nog zeuren?”

’Zestig is te beluisteren in alle podcastapps, de NPO Radio 5 app of via MAXvandaag.nl/podcast



