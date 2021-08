Daghoroscoop 31 augustus - Visioenen spoken door je hoofd, Kreeft!

VANDAAG JARIG

In algemene zin blijft het leven komend jaar zoals het is; je bent tevreden en zult niet geneigd zijn veel te veranderen. In huis kunnen zich verborgen problemen openbaren en zul je maatregelen moeten treffen, maar met jouw financiële inzicht of reserves zul je je daarover weinig zorgen maken.

RAM

Als je omgeving op orde is worden je prestaties beter. Een auditie of sollicitatie zal redelijk succesvol verlopen, al kan het salarisniveau lager zijn dan verwacht. Laat je daar niet door demotiveren; het kan de opmaat zijn naar iets groters.

STIER

Het wordt een prima dag als je je energie steekt in het oplossen van problemen. Een cursus repareren van computers kan het antwoord zijn op de kosten die je geregeld moet maken. Schakel een therapeut in als je huwelijk gevaar loopt.

TWEELINGEN

Een recente uitbarsting van enthousiasme kan uitgewerkt zijn, dus las een pauze in. Doe wat je moet doen met zo min mogelijk inspanning. Maak er een makkelijke dag van en vermijd alles wat concentratie vereist.

KREEFT

Je kunt vandaag afspraken vergeten of te laat op je werk verschijnen. Dromen, fantasieën en visioenen zullen door je hoofd spoken. Probeer onderscheid te maken tussen hersenspinsels en realistisch gedachtengoed.

LEEUW

Nieuwe kennissen kunnen wilde feestvierders blijken die je hele sociale leven opschudden. Geniet ervan zolang je het leuk vindt, want je zult er snel genoeg van hebben. Vreemde ideeën van anderen kunnen je van de leg brengen.

MAAGD

Raak niet gefrustreerd als verwachte ontwikkelingen op zich laten wachten. Het is te vroeg om van het slechtste scenario uit te gaan. Tegenvallers horen bij het leven. Vaar met de stroom mee en glijd niet af naar negatieve gedachten.

WEEGSCHAAL

Een stugge benadering van andere mensen helpt jou niet verder; niet in het openbaar en niet privé. Dat betekent niet dat jij er geen eigen mening op na mag houden. Het zal in jouw voordeel zijn als je je flexibel opstelt.

SCHORPIOEN

Jouw magnetisme neemt toe en bij gezamenlijke activiteiten zul je de aandacht trekken. Trakteer jezelf op iets nieuws om te dragen, maar wees realistisch als dat te duur is. Laat je niets aansmeren waaraan je geen behoefte hebt.

BOOGSCHUTTER

In tegenstelling tot gisteren zijn de mensen met wie je vandaag te maken krijgt niet te vertrouwen. Je kunt bedrogen worden in weerwil van hetgeen tevoren is overeen gekomen. Je privérelatie kan onduidelijkheid vertonen.

STEENBOK

Zorgen over je baan kunnen jouw daden en denken beïnvloeden. Houd rekening met situaties die je tot snel nadenken kunnen dwingen. Kom, ter wille van eigen gemoedsrust, in actie als je je zorgen maakt over je gezondheid.

WATERMAN

Geen geschikte dag voor ingewikkelde transacties of het tekenen van een contract. Een leidinggever kan vertrekken met veranderingen tot gevolg, die aanvankelijk verwarrend lijken maar op den duur in jouw voordeel zullen zijn.

VISSEN

Een huiselijke kwestie die jou na aan het hart ligt kan vanochtend tot een probleem uitgroeien. Je zult de schade weten te beperken als je geduldig bent en de zaak onder controle krijgt. Kies vanavond het gezelschap van vrienden of beminden.

