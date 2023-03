Stéphanie (40): ’Jarenlang was ik bewust kinderloos, nu is dit veranderd’

„Op een verjaardagsfeestje van wederzijdse vrienden leerde ik Reinout kennen. Of het liefde op het eerste gezicht was, durf ik niet te zeggen. Doordat hij, net als ik, een unieke hobby heeft, vond ik hem wel meteen interessant.

Hij houdt van sake wijn brouwen. Zelf hou ik mij graag bezig met kleuroscopie. Met kleuroscopie kijk ik naar de geboortekleuren van een persoon en de impact daarvan op iemands leven. Reinout en ik ontmoetten elkaar tijdens corona, dus de dates werden als vanzelfsprekend creatief ingevuld. Wij houden sowieso niet van doorsnee dates. Tijdens onze laatste date zijn we naar een klankschalensessie geweest.

Samenwonen

Voordat ik Reinout leerde kennen, ben ik een tijd alleen geweest. Ik vind het heerlijk om alleen te zijn en daarom was het even wennen dat ik opeens rekening moest houden met iemand anders. Sinds een een jaar woont Reinout bij mij.

Gelukkig is hij heel relaxed en heb ik weinig moeite om mijn huis te delen met een lieve zorgzame man. Het is ook gezelliger in huis nu Reinout er is. We zitten bijvoorbeeld graag samen voor de open haard.

Rolverdeling

Mijn partner en ik zijn heel gelijkwaardig aan elkaar. Toen we elkaar leerden kennen, werkten we allebei nog fulltime. De huishoudelijke taken werden daarom evenredig verdeeld, dit was eigenlijk heel vanzelfsprekend. Ik kook misschien iets vaker, maar hij brengt de vuilnis weer vaker naar buiten.

Ik heb geen duidelijke momenten waarop ik het huis schoonmaak of de boodschappen doe. Heb ik een kwartiertje over? Dan haal ik snel een doekje over het aanrecht. Eigenlijk is het huishouden me nooit zwaar gevallen. Ook in de tijden dat ik het alleen moest doen was het voor mij een kleine moeite.

Kinderwens

Misschien is het huishouden ook wel makkelijker omdat we geen kinderen hebben. Jarenlang ben ik bewust kinderloos gebleven. Het kwam ook niet op mijn pad. Nu ik met mijn partner ben, is dit veranderd. Het zou leuk zijn als er nog kinderen komen, maar ik hou er rekening mee dat we ook kinderloos kunnen blijven.

Gelukkig heb ik wel een hond die zorgt voor levendigheid in huis. Toen mijn vriend bij mij introk, moest hij wel aan Gijs wennen. Gijs was daarentegen meteen helemaal weg van Reinout. Het is mijn hond, dus ik ben degene die hem uitlaat en eten geeft. Toen ik nog alleen woonde, ging Gijs naar de hondenopvang. Nu kan Gijs iets vaker thuisblijven, omdat ik sinds kort parttime werk.

Kleuroscopie

Ik heb altijd fulltime gewerkt, maar vanaf dit jaar doe ik dat parttime. Het werken als zelfstandige bevalt me uitstekend. Ik werk als interim-zelfstandige binnen e-commerce bedrijven en daarnaast geef ik leiderschapstrainingen.

Door deze verandering heb ik meer tijd voor mijn hobby’s: schilderen, astrologie en kleuroscopie. Al van jongs af aan vind ik kleur interessant, maar toen ik in 2010 bij Greetz ging werken is deze interesse steeds groter geworden.

Waarom voelt iemand zich aangetrokken tot een bepaalde kleur? Er zit altijd een verhaal achter een kleurkeuze en dat persoonlijke verhaal is door inzet van kleur makkelijk los te krijgen. Hierdoor kunnen geboortekleuren waardevolle inzichten opleveren. Hoe meer ik weet en ontdek over kleur, des te meer ik begrijp van de mensen om mij heen.

Financieel

Mijn vader en moeder zijn altijd onafhankelijk van elkaar geweest en zijn tot hun dood samen gebleven. Hierdoor vind ik het ook belangrijk dat ik onafhankelijk ben. Ik werk parttime, maar ik zou nog steeds zonder het inkomen van mijn partner kunnen leven.

Reinout werkt fulltime. Naast onze eigen rekening hebben we een gezamenlijke rekening. Hier storten we allebei hetzelfde bedrag op. Van dit geld betalen we bijvoorbeeld de boodschappen, maar ook de dates betalen we van deze rekening. Financieel zijn we dus heel gelijkwaardig aan elkaar. We verdelen gewoon alles.

Tip

Tijdens de coronaperiode hebben we veel over elkaar geleerd, maar er zijn ook een heleboel activiteiten die we daardoor nog nooit samen hebben gedaan. Hierdoor ontdekken we elke dag weer wat nieuws van elkaar. Ook verrassen we elkaar regelmatig met een date.

Elke week plannen we een avond vrij. Deze avond reserveren wij als ‘date night’, dan hebben we echt even tijd voor elkaar. Verder laten we elkaar helemaal vrij in onze hobby. Zo inspireren we elkaar en daar genieten we allebei van.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via m.keizer@telegraaf.nl.

