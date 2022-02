’Mijn dochter (16) komt ’s nachts niet meer thuis’

„Mijn dochter van 16 komt steeds vaker ’gewoon’ niet thuis ’s avonds”, vertelt Karin. „Ondanks afspraken die we met haar maken over een eindtijd met haar vrienden, blijft ze zonder tegenbericht weg. We worstelen al langer met haar, hebben geen zicht op de mensen met wie ze omgaat en kunnen maar niet tot haar doordringen. Het is niet zo dat het alleen maar strijd is in huis, maar met het thuiskomen gaat het mis.”

„Mijn man en ik hebben het gevoel dat ze veel behoefte heeft aan vrijheid, wellicht gerelateerd aan de coronacrisis. Maar dit gaat zo niet. Ik maak me ongelooflijk veel zorgen wanneer ze ’s nachts niet thuis slaapt. Eenmaal terug, wimpelt ze die zorgen weg. Ze was ’gewoon’ bij een vriendin blijven slapen, zegt ze dan. Hoe moet ik hiermee omgaan?”

Verantwoordelijkheid

Dat kinderen van 16 behoefte aan vrijheid hebben is logisch, vindt pubercoach Meta Herman de Groot. „Alleen hoort daar ook een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Kaders en vrijheid gaan altijd gepaard met die verantwoordelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat jullie dochter weet dat het jou en je man enorm bezorgd maakt als zij niets van zich laat horen. Ze zal altijd rekening met jullie moeten houden, ook al wil ze graag haar eigen gang gaan.”

Kwetsbaar

„Vraag haar hoe zij dit ziet. Hoe komt het dat zij niet even een berichtje stuurt aan jullie om te melden waar ze uithangt? Stel jezelf daarbij kwetsbaar op. Vertel haar hoe het voelt voor jullie wanneer jullie zo bezorgd zijn. Dus probeer niet bestraffend te zijn, maar haar te bereiken vanuit kwetsbaarheid. Benoem jullie gevoelens als ouders wanneer ze weer niet thuis komt zonder tegenbericht.”

Rekening houden

„Vraag haar ook wat zij nodig heeft om dit op een andere manier te doen die ook voor jullie prettig is. Vraag haar wat vrijheid voor haar betekent en hoe zij daarbij toch nog steeds rekening zou kunnen houden met anderen.”

Ze heeft nog altijd recht op haar eigen ’geheimen’ en privé, maar zo lang jullie als ouders verantwoordelijk zijn voor haar, zou ze zich ook moeten houden aan de afspraken die jullie met elkaar maken. En als zij de afspraken anders wil, dan zullen jullie met elkaar in gesprek moeten gaan.”