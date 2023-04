Praat mee: Moeten er strengere regels voor kindvloggers komen?

Kindvloggers veroveren terrein op sociale media. Zij maken, veelal geholpen door hun ouders, video’s die vervolgens op platformen als Instagram en YouTube gepost worden. De jonge vloggers worden steeds vaker benaderd door bedrijven, die de kinderen vervolgens betalen om hun producten aan te prijzen in een vlog.

Verdienmodel

Volgens Karien van Gennip, minisiter van Sociale Zaken, zijn de huidige regels niet op deze ontwikkeling toegespitst. „Er zijn extreme voorbeelden en dat laat zien dat we duidelijke regels moeten hebben: wat vinden we wel oké en wat niet”, zegt Van Gennip tegen RTL Nieuws. „Ik wil de wet- en regelgeving aanpassen zodat duidelijk is wanneer het kinderarbeid is. Een kind dat het inkomen van het gezin verdient op zijn zesde is natuurlijk niet oké.”

Op Twitter wordt verontwaardigd gereageerd op het artikel van RTL. Veel Twitteraars betwijfelen namelijk of kinderen het vloggen zelf leuk vinden, of dat zij enkel dienen als verdienmodel voor ouders.

Hobby

Van Gennip kaart aan dat dergelijke regelgeving wel complex kan zijn. Het is namelijk lastig te bepalen wanneer het een hobby van een kind betreft en wanneer het om werk gaat. Daarom laat de minister onderzoek doen waar de grens ligt en zullen er volgend jaar concrete voorstellen op tafel komen.

Reacties op Twitter

Hilde is groot voorstander van strengere regelgeving.

Ilse wijst op mogelijk opgelegde druk door ouders.

Eva vraagt zich af hoeveel geld er uiteindelijk op de spaarrekening van het kind terecht komt.

