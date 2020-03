Yvonne werd seksueel misbruikt: Hij zei dat het ons geheimpje was

,,Het begon geleidelijk aan. We speelden spelletjes op zijn spelcomputer en op een gegeven moment wilde hij dat ik ging voorspellen of we een bepaald level zouden bereiken. Als ik het goed had, vond hij dat we dat moesten vieren. Dat hield in dat ik een opdracht moest uitvoeren of ondergaan. De opdrachten waren allemaal seksueel getint, denk aan tepels aanraken, elkaar in het kruis betasten, orale bevrediging, etc. Ik denk dat het gemiddeld twee keer per maand plaatsvond. Ik zat in de bovenbouw van de basisschool toen het begon. Hij zei dat het ons geheimpje was.’’

Onderdrukken

,,De eerste opdracht die ik kreeg, vond ik op zich nog spannend: het was nieuw voor mij, maar daarna voelde ik me eigenlijk heel onbehaaglijk. Ik heb mezelf diverse keren verzet door hem een knietje te geven of te bijten, maar dan drukte hij mij tegen de muur of tegen de grond. Ik moest dan beloven dat ik weer rustig zou doen. Om het goed te maken, moest ik dan een extra opdracht uitvoeren.’’

,,Ik onderdrukte mijn emoties. Als ik pijn had of voelde dat ik moest huilen, beet ik op mijn tanden en probeerde ik het maar te ondergaan. Ik dacht dat het anders alleen maar langdradiger zou worden en ik wilde er snel vanaf zijn. Dat het niet goed voelde en niet klopte, wist ik natuurlijk wel, maar ik kon er niks mee op dat moment. Ik heb het mezelf heel lang kwalijk genomen dat ik niet anders heb gehandeld door het bijvoorbeeld aan iemand te vertellen. Het heeft heel lang geduurd voordat ik mezelf daarvoor heb kunnen vergeven.’’

Verslaving

,,Toen ik naar de middelbare school ging, ben ik gevlucht in drugs. Het begon met softdrugs, maar al snel zat ik aan de harddrugs, zoals speed en cocaïne. Toen ik het uitgaansleven begon te ontdekken, combineerde ik drugs met alcohol en propte ik XTC-pillen naar binnen alsof het snoepjes waren. Op een gegeven moment begon ik ook thuis te gebruiken. Ik was boos op het leven en voelde me machteloos. Als ik drugs gebruikte, raakte ik in een andere state of mind en hoefde ik niet zoveel met mijn emoties bezig te zijn. Ik werd depressief en had zelfmoordgedachten. Ik dacht altijd: ‘Als ik maar genoeg chemische troep tot me neem, dan blijf ik er vanzelf wel een keertje in.’’

,,Toen ik 17 jaar was, ben ik van school gestuurd vanwege mijn gedrag. Mijn ouders vroegen zich af waarom ik zo onhandelbaar was. Ik moest ineens antwoorden geven, dus toen heb ik eruit gegooid dat ik misbruikt was. Ik heb het daardoor ook niet als opluchting ervaren. Ze waren in shock, omdat ze helemaal niks in de gaten hebben gehad. Ze probeerden met mij te praten en wilde hulp inschakelen, maar dat wilde ik niet. Ik had al zo’n muur om mij heen gebouwd. Ik ging gewoon door met waar ik mee bezig was.’’

Dieptepunt

,,Toen ik 24 was, heb ik na een feestje onder invloed van drank en drugs een wildvreemde man mee naar huis genomen. Die avond ben ik mijn autosleutel en huissleutels kwijtgeraakt. Ik heb toen mijn keukenraam ingeslagen om binnen te komen. De volgende dag had ik geen idee meer wat er die avond was gebeurd. Al de sporen in huis maakten wel het een en ander duidelijk. Ik ben toen in paniek een hiv-test gaan doen en heb mijn sloten laten veranderen. Gelukkig was de test negatief. De situatie hakte erin en toen besefte ik dat het tijd was om af te kicken van drugs.’’

,,Ik heb therapie gehad en daar ben ik onder begeleiding gaan praten over alles. Toen ik eenmaal clean was, kon ik het leven positiever inzien. Hetgeen dat mij het meest heeft geholpen in het proces is de ommekeer in mijzelf: het besef dat het zo niet verder kon, dat er iets moest gebeuren, dat ik het niet alleen kon en moest gaan praten. Mijn zelfbeeld was ontzettend laag en ik heb hard moeten werken om dat weer op peil te krijgen. Het is een heel proces geweest dat jaren heeft geduurd en daar heb ik echt voor in de spiegel moeten kijken.’’

Schrijven

,,Ik ben vorig jaar begonnen mijn verhaal op te schrijven voor mijn eigen verwerkingsproces. In dat schrijfproces zijn er ook weer een aantal dingen gaan spelen, zoals herinneringen en blokkades op seksueel gebied. Toen het op papier stond, voelde ik voor het eerst in mijn leven opluchting: geheimen vreten je immers toch op vanbinnen. Ik heb het manuscript als eerst aan mijn man laten lezen. Hij reageerde positief.’’

,,Alles wat ik heb meegemaakt, heeft mij sterker gemaakt. De ervaringen die ik heb opgedaan, hebben mij geleid naar het punt waar ik nu ben. Het leven is te kort om blijven hangen in een negatief verleden. Het misbruik beperkt mij niet meer. Ik ben een sterke vrouw en sta midden in het leven. Ik ben bezig met mijn dromen te verwezenlijken. Ik heb geleerd dat ik de enige ben die mij gelukkig kan maken.”