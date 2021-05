‘Ik ga niet dood, maar ik kom ook niet echt tot leven’

Organisatie-psycholoog Adam Grant beschrijft in de New York Times van 22 april dit jaar treffend het fenomeen ‘languishing’, oftewel: wegkwijnen. Dat is het gevoel dat velen tijdens deze pandemie hebben: je dobbert, je moddert wat aan, het gaat niet vooruit, het gaat niet achteruit, het blijft ergens steken tussen waardeloos en fantastisch in. Geen depressie, maar ook geen levensplezier. Gewoon: een prutgevoel.