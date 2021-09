Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Coureur Beitske Visser: ’Ik crashte en kwam bont en blauw de auto uit’

Door Marjolein Hurkmans Kopieer naar clipboard

„Ik hou niet zo van gewoon autorijden. Ik vind het zo sloom. Zeker nu we op de snelweg niet harder mogen dan 100 kilometer per uur.” Ⓒ Marcel van Driel

Beitske Visser (26) is de snelste vrouw van Nederland. Als 5-jarige begon ze met karten, dit weekend scheurt ze met 340 kilometer per uur over het circuit van Zandvoort in de W-series voor vrouwen. ‘Eng? Nee hoor, met de fiets kun je ook een ongeluk krijgen.’