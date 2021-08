Marja (68) is seniormodel: ’Mijn leven is veel avontuurlijker dan 20 jaar geleden’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Eigenlijk voel ik mij een stuk jonger. Ik sta nog midden in het leven en doe nog zoveel leuke dingen. Vroeger was je met je 68e best bejaard, maar tegenwoordig hoeft dat helemaal niet meer. Momenteel is mijn leven zelfs veel avontuurlijker dan 20 jaar geleden. Ik werk als seniormodel en daarvoor kom ik op de mooiste plekken en ontmoet ik veel verschillende mensen. Ik ben vaak te zien in tv-commercials, brochures en in een modecatalogus voor de ’iets oudere’ dames.

Ik ben 20 jaar geleden ontdekt door een castingbureau op een beurs in Groningen. Daarvoor was ik werkzaam als receptioniste en deed ik het een en ander in de theaterwereld. Voor mij kwam dit echt uit de lucht vallen. Ik dacht dat dit werk voor veel jongere, slankere dames was bestemd. Toch geniet ik er enorm van. Het is heel gevarieerd werk en omdat ik eigenlijk toch al met pensioen ben, selecteer ik alleen de opdrachten die mij echt leuk lijken.”

Heb jij een beautygeheim?

„Niet echt, ik ben gezegend met een goede huid. Mijn moeder was al dik in de tachtig en zelfs toen had ze nog helemaal geen rimpels, dus het is niet mijn verdienste. Bij deze vraag moet ik gelijk denken aan de keer dat zij naar de schoonheidsspecialiste ging. Er werd daar gevraagd wat haar beautygeheim was. ’Water en zeep’, zei mijn moeder toen. De schoonheidsspecialiste was verbijsterd. Het is natuurlijk funest om je gezicht met zeep te wassen, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik mij daar ook regelmatig schuldig aan maak.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik zo’n tien à vijftien jaar jonger geschat. In mijn werk als seniormodel kan dit zelfs weleens tegen mij werken. Als ze op zoek zijn naar breiende en appeltaart bakkende oma’s val ik vaak af. Ik heb daar een te jonge uitstraling voor.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen. Ik hoor vaak dat ik een mooie open blik heb. Dat heb ik dan weer van mijn vader geërfd. Sowieso hoor ik regelmatig dat ik een open houding heb en een echte verbinder ben. Natuurlijk vind ik dat een mooi compliment en het komt ook nog eens goed van pas tijdens opnamedagen. Vaak ben je dan met veel verschillende mensen en ik zorg er dan graag voor dat iedereen zich op zijn gemak voelt.”

Waarmee ben je het minst blij?

„Ik zou graag vijf kilo willen afvallen. Natuurlijk hoef ik er niet uit te zien als een achttienjarige, maar een maatje kleiner zou wel leuk zijn. Ik probeer wel een beetje op te passen met wat ik eet, maar ik ben niet bereid om al het lekkere eten te laten staan. Boven de veertig wordt het sowieso steeds lastiger om de extra kilo’s kwijt te raken. De kilo’s komen er makkelijk bij en gaan er ook nog eens moeilijker vanaf.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Eigenlijk ben ik waar ik nooit had gedacht te zijn. Ik had nooit verwacht dat ik dit werk zou gaan doen. Normaalgesproken doen mensen het na hun 65ste rustiger aan, maar mij lukt dat niet en dat vind ik ook helemaal niet erg. Ik mag nog steeds doen wat ik leuk vind, dus ik ben graag lekker druk.”

Wat houdt je jong?

„Mijn kleinkinderen. Ze zijn nu 2, 4 en 7 jaar oud. Ik vind het heerlijk om oma te zijn. Ze verwonderen zich nog over de kleine dingen in het leven en ik kan daar echt van genieten. Ik houd ervan om samen te schommelen of van de glijbaan af te gaan. De oudste leert mij ook weer allerlei nieuwe dingen over YouTube of het internet, daardoor blijf je toch midden in de maatschappij staan.”

Heb je een levensles?

„Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd. Probeer van het leven te genieten, dan straal je positiviteit uit. Natuurlijk ben ik ook weleens verdrietig of boos, maar dan probeer ik het op de weegschaal van het leven te leggen. Hoe belangrijk is dit eigenlijk? Is dit heel ingrijpend? Verandert het mijn leven? Dit helpt mij altijd om situaties te relativeren en enkel naar de leuke dingen te kijken.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.