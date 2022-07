Daghoroscoop 26 juli - Pas op met privégegevens, Tweelingen!

Geschiedenis

Waarom hadden oude Egyptenaren ’gids’ voor hiernamaals nodig?

Oud-Egyptenaren kregen 3000 jaar geleden een papyrusrol met spreuken mee in hun grafkist. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden had zo’n meters lange sliert al 187 jaar in stukken in zijn depot liggen, in 1835 gekocht door zijn eerste directeur, Caspar Reuvens. Sinds kort is dit ’dodenboek’ te bezi...