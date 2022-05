Premium Het beste van De Telegraaf

Tussen de lakens Sascha is happy single: ’Seks is voor mij een uitlaatklep’

Kopieer naar clipboard

„De andere keer is hij weer heel lief en volledig gericht op mijn genot; dan moet ik klaarkomen van hem, bijvoorbeeld.” Ⓒ Getty Imags

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Sascha (36). Ze is single en heeft een friend with benefits met wie ze regelmatig afspreekt om seks te hebben. Ook bestelt ze soms een gigolo. ’Ik ben niet geschikt voor relaties, maar heb wel mijn behoeftes. Seks is voor mij een uitlaatklep.’