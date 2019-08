'We hoorden 'brug' en 'ingestort''

Ineke Jonker (55, adviseur bij ontwikkeling van geneesmiddelen) reed met haar man en jongste zoon (15) in een camper over de brug in Genua, toen die een aantal meter voor hun neus instortte.

Paniek

In 2018 vierden we vakantie aan de Italiaanse kust en wilden we een dagje naar Pisa. Het was grijs weer met af en toe een bui. Toen we de tunnel uitreden die uitkomt op de Morandibrug, zagen we ineens niets meer door de slagregen. De auto’s voor ons remden. File?

Maar toen kwamen er mensen aanrennen, met paniek in hun ogen. We draaiden het raampje open en vingen 'brug' en 'ingestort' in het Italiaans op. Mijn man Alex en ik pakten nog vrij rustig onze tassen, zelfs een paraplu. Maar onze zoon Chiel zag het gevaar en spoorde ons aan: 'Kom, weg hier!'

Verwilderde blik

We liepen terug de tunnel in, net als alle Italianen om ons heen. De mensen die het ongeluk hadden zien gebeuren, pikte je er zo uit met hun verwilderde blik. Een vrachtwagenchauffeur zat vol adrenaline.

Later bleek dat hij kabels had horen knappen, meteen had geremd en achteruit was gereden. Daardoor heeft hij het verkeer achter hem gestopt, maar naast hem vielen de auto’s gewoon naar beneden…

Wereldnieuws

Chiel belde meteen zijn broers van 23 en 21 om te vertellen dat het goed met ons ging. We hadden nog geen idee van de omvang van het ongeluk, we dachten aan een scheur. Maar al snel bleek het wereldnieuws en hoorden we dat er bijna 200 meter brug (van in totaal 1 kilometer, red.) naar beneden was gestort.

We moesten onze camper achterlaten en zijn met de trein naar ons appartement gegaan. Pas de volgende dag, toen we een foto zagen van onze camper vlakbij het gigantisch gapende gat, kwam het besef. Hoeveel seconden waren we ervandaan geweest? 3, 5?

Camper

Chiel stuurde de foto naar De Telegraaf en toen begon het circus. We wonen in een klein dorp, de plaatselijke krant belde, bekenden stuurden appjes... Ook thuis wachtte ons veel aandacht. Ik werd in de supermarkt aangesproken: 'Ik ben zo blij je te zien!'

Sommigen omhelsden me op straat. Heel bijzonder. Getraumatiseerd ben ik niet. Dat was waarschijnlijk anders geweest als we zelf auto’s hadden zien vallen. Maar natuurlijk heeft het indruk gemaakt. Ons gezin had gehalveerd kunnen zijn.

Pasgetrouwd

Ik geloof niet in lotsbestemming. Dan zouden wij bewust zijn gespaard en dat pasgetrouwde koppel met zijn kindje niet? Een gruwelijk idee! Een ongeluk zit in een klein hoekje, dus we genieten vooral van het hier en nu.

Deze kerst bezoeken we met z’n allen onze oudste zoon die vijf maanden in China zit. We zullen elkaar dan zeker even in de ogen kijken en zeggen: 'Wat fijn dat we als gezin nog compleet zijn.'"

