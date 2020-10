Veroni’s zoon heeft anorexia: Ik was elke dag bang hem te verliezen

Jorjen en Veroni. / Ⓒ Privébeeld

De zoon van Veroni Hokke (55) kampt met een eetstoornis. In de 3Doc documentaire ’Ziek Gespierd’ was te zien hoe het streven naar een fitboy met een sixpack bij Jorjen (24) helemaal misging. Aan VROUW vertelt Veroni openhartig over de ziekte van haar zoon. „Ik kon hem geen seconde uit het oog verliezen.”