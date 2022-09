Daghoroscoop 9 september - Wacht af, Waterman!

VANDAAG JARIG

Romantische kansen kunnen zich in onvoorspelbare situaties voordoen: de sportschool, de kerk, bij een lezing of menslievende organisatie. Dat kan ook binnen de familie of vriendenkring waar anderen voor Cupido willen spelen omdat ze je graag gelukkig zien. Stel je toegankelijk op.

RAM

Degene die je begin deze week een advies vroeg kan opnieuw een beroep op je doen. Zoek een plaats waar je samen niet kan worden gestoord; dit wordt jouw padvindersdaad voor vandaag. Laat je echter niet emotioneel leeg zuigen.

STIER

Een brief of gesprek kan jouw evenwicht verstoren. Je voelt dat er iets mis is al wordt dat niet met zoveel woorden gezegd. Wacht niet te lang als er van je een reactie wordt verwacht. Stap op iemand af die je probeert te ontlopen.

TWEELINGEN

Jouw werk kan voortdurend onderbroken worden en je kunt je afvragen wat er met anderen aan de hand is. Verlies het vertrouwen in jouw medemens niet ook al word je getart. Een oud probleem kan opnieuw de kop opsteken.

KREEFT

Gedachten en emoties kunnen botsen; geef de kosmos maar de schuld. Als je iets dwarszit waarover je niet wilt praten word je alleen maar chagrijnig en daarmee dupeer jij je omgeving en jouw reputatie loopt schade op.

LEEUW

Een dag die probleemloos begint kan gaandeweg vervelend worden. Blijf rustig en raak vooral niet in paniek. Probeer meer te delegeren en gun anderen een plaats in de zon. Draai er niet omheen als je slecht nieuws te melden hebt.

MAAGD

Je kunt in een begripvolle stemming zijn en minder afwijzend tegenover de ideeën van een naaste staan. Binnen een partnerschap kan er een besluit van je worden verwacht. Vanmiddag kan een stuk gereedschap het begeven.

WEEGSCHAAL

Je kunt werk opgedragen krijgen zonder duidelijke instructies. Informeer wat precies de bedoeling is voor je begint. Let op lichaamstaal van een beminde die minder vrolijk is dan anders en ontkent dat er iets mis is. Blijf lief.

SCHORPIOEN

Jouw fantasie kan op hol slaan, maar jouw ideeën zijn wel origineel en innovatief. Neem les als je in jezelf een artiest meent te hebben ontdekt. Naarmate je een zelfstandiger bestaan opbouwt ben je minder afhankelijk.

BOOGSCHUTTER

Jouw haren kunnen overeind gaan staan als iemand je probeert over te halen iets te doen waar je niet achter staat. Bedenk een manier om diegene een koekje van eigen deeg te presenteren. Een intieme relatie kan veranderen.

STEENBOK

Probeer de baas er buiten te houden als je in conflict raakt met een medewerker. Houd ook vriendschap en geldzaken van elkaar gescheiden. Romantiek kan om de hoek kijken juist op het moment dat je daaraan behoefte hebt.

WATERMAN

Kruis niet de degens met superieuren al word je uitgedaagd. Zij zijn sterker dan jij en hebben een langere adem. Zet een klacht op papier, dien deze in en wacht af. Gun een alternatieve genezer het voordeel van de twijfel.

VISSEN

Je kunt in van alles zin en trek hebben, maar pas op voor je lijn en gezondheid. Trakteer jezelf liever op een bezoek aan de kapper of sportschool. Mijd stress, concentreer je op details en geef je creativiteit weer eens een kans.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.