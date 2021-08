Scholen weer open: maak jij je zorgen om corona?

Vanwege de opkomst van het coronavirus in 2020 hebben de scholen vorig jaar meerdere keren hun deuren moeten sluiten. Kinderen volgden online les, of ze volgden een hybride variant, waarbij zij gedeeltelijk online en deels fysiek les kregen. Tijdens deze zomervakantie kwam het verlossende woord eindelijk voor Nederlandse leerlingen: na de zomervakantie mogen alle scholen weer leerlingen ontvangen voor fysiek onderwijs.

Maatregelen

Helemaal normaal is dat onderwijs echter nog niet. Middelbare scholieren moeten 1,5 meter afstand houden van docenten, mondkapjes zijn verplicht in de gangen en niet-gevaccineerde leerlingen moeten zich tweemaal per week testen, is te lezen in De Telegraaf. Bij een coronabesmetting op school hoeven gevaccineerde leerlingen en docenten niet meer in quarantaine, zij mogen gewoon naar school komen. Ongevaccineerde leerlingen worden dan wel geacht om thuisonderwijs te volgen.

Wiskundeleraar Siep de Haan (63) van het St. Bonifatiuscollege in Utrecht zegt tegen De Telegraaf dat ongevaccineerde leerlingen een gevaar zijn voor de continuïteit van het onderwijs. Hij is bang dat de lage vaccinatiebereidheid onder pubers ertoe leidt dat de besmettingen in een hoog tempo gaan stijgen. Dat kan mogelijk weer leiden tot een sluiting van de scholen, wat volgens docenten juist voorkomen moet worden. De leerachterstanden tijdens de sluiting van de scholen zijn namelijk flink opgelopen, zeggen zij.

Basisscholen

Alleen kinderen vanaf 12 jaar komen in aanmerking voor een coronavaccinatie. Dat betekent dat er op basisscholen helemaal geen gevaccineerde kinderen rondlopen. Alle docenten hebben wel de mogelijkheid gehad om zich te laten vaccineren.

De aanvullende maatregelen gelden daarom ook nog op basisscholen. Onlangs bleek echter dat niet op alle scholen de ventilatie in orde is, wat de kans op coronabesmettingen groter maakt. Ouders en docenten maken zich daarom zorgen om mogelijk toenemende coronabesmettingen, maar ook om de tweedeling tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen, die op school kan ontstaan door de regels.

Praat mee

Maak jij je zorgen om corona nu de scholen weer opengaan? Of denk je dat de huidige maatregelen genoeg zijn om de besmettingen in te perken? En vind je het terecht dat scholen ongevaccineerde kinderen naar huis sturen bij een besmetting op school? Praat mee via onze Facebookpagina!