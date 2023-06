’Swingen maakt onze relatie sterker’

„Al in een van onze eerste gesprekken stelde hij een open relatie voor. Ik was pas gescheiden en daten was mijn overlevingsstrategie. Maar een open relatie? Nee, dank je!

Trio’s

Ik moest niet denken aan een serieuze relatie en zag al helemáál niets in een relatie waarbij het oké is om meerdere sekspartners te hebben. Maar toch werd ik in no time verliefd op deze man en belandde tóch in een vaste relatie. Wel besloten we op dat moment, op onze roze wolk, dat het vooralsnog met zijn tweetjes genoeg was.

Seks was al meteen erg belangrijk voor ons. De eerste keer samen duurde maar liefst vijf uur! We hadden de smaak te pakken en fantaseerden daarom toch al snel over trio’s en seks met nog grotere aantallen. Een trio stond al op mijn wensenlijstje, maar seks met een stel? Of misschien wel meerdere stellen? Die mogelijkheid was nooit in me opgekomen...

Geen jaloezie

Mijn vriend en ik schreven ons daarom samen in op een datingsite. In eerste instantie zochten we voor het trio een vrouw, maar al snel ontdekten we dat een stel een stuk gemakkelijker te vinden is. En zo raakten we in gesprek met een stel dat ons wel het een en ander wilde leren over swingen.

We spraken af en al snel waren we op allerlei manieren aan het vrijen: ik met hem, zij met mij, zij met mijn vriend... Jaloezie was er niet en beduusd reden we na een heel spannende avond terug naar huis. Eenmaal thuis aangekomen deden we het daar met ons tweetjes nog eens dunnetjes over. We hadden het tussen de lakens zelfs nog fijner dan anders!

Biseksueel

Lang verhaal kort: we hadden de smaak te pakken. Er volgden dates met stellen en trio’s, we gingen naar parenclubs en seksfeestjes en maken nog altijd van alles mee! Inmiddels weet ik door dit avontuur ook hoe fijn het is om met een vrouw te vrijen. Ik ben er zelfs achter gekomen biseksuele gevoelens te koesteren.

En ondanks alles hebben mijn vriend en ik na een date nog steeds de fijnste seks en bewijzen we elkaar iedere keer weer dat wij geliefden zijn. Ik vind het mooi dat we elkaar zo vrij laten. Ik kan er bijvoorbeeld enorm van genieten om hem bezig te zien met een andere vrouw.

Aparte ruimte

Maar net als in ’gewone’ relaties, hebben ook wij onze regels. Zo daten we niet apart van elkaar of in een aparte ruimte. We zorgen ervoor dat we altijd bij elkaar in de buurt blijven. Zolang we ons daaraan houden, maakt swingen onze relatie juist sterker, iets wat voor anderen misschien moeilijk te begrijpen is.

Misschien dat je dit zelf moet meemaken om het te kunnen begrijpen? Maar hoe fijn we het ook vinden, swingen is geen dagelijkse kost; soms zitten er zelfs maanden tussen. Maar zolang wij ons er beiden goed bij voelen, gaan we hier lekker mee door!”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

