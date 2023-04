’Stijlvolle looks Amalia en Ariane verdienen echt compliment’

De ogen waren vol op de jonge prinsessen gericht die zeer stijlvol en duidelijk op elkaar afgestemd, voor de dag kwamen. Amalia speelde als de ervaren zus duidelijk de hoofdrol en nam Ariane mee in de mini-show bij aankomst voor het concert.

'De kritiek dat de prinsessen te ouwelijk gekleed zijn is niet helemaal terecht. Hun stijlvolle looks verdienen echt een compliment.'

Zilvertinten

Zelfverzekerd stapte zij rond in een donkerblauwe jurk van LK Bennett met V-décolleté met daarover een blauwe wollen jas (op dezelfde manier gedrapeerd als haar moeder altijd doet, namelijk nonchalant en losjes hangend over de schouders). Met een paar van haar moeder geleende turquoise lange oorbellen fleurde zij de uni-kleurige outfit iets op. Het geheel stylede ze af met zilvertinten zoals de high heels schoenen (bijna 11 centimeter!) van Aquazzura, zilveren sieraden en een zeer betaalbare tas van Asos, echter wel met een knipoog naar de duurdere variant van de tas van het Italiaanse label Bottega Veneta.

Prinses Ariane koos voor een eenvoudig trendy zwart broekpak zonder al te veel opsmuk en bleef daarmee trouw aan een van haar favoriete merken Sandro Paris. De crème tas van Marina Raphael zou zomaar eens uit de kast van haar moeder kunnen komen en past hier prima bij. De hoge sleehakken in het zwart (ook zij kan intussen prima balanceren op hakken) kocht ze wellicht samen met haar zus Amalia, die kwam immers met de witte variant daarvan al naar buiten tijdens haar Caribische tour onlangs.

Basic tinten

De kritiek dat de prinsessen te ouwelijk gekleed zijn is niet helemaal terecht. Hun stijlvolle looks verdienen echt een compliment. Juist omdat zij als ‘special guests’ fungeerden wilden ze niet ook met hun looks nog eens alle aandacht op zich richten. Voor een concert is deze look dan ook prima en met de zilveren accenten van Amalia en de hoge hakken van beiden was er genoeg extra’s voor de modeliefhebbers om te zien. Het is duidelijk dat zij de uni basic tinten ook op elkaar afgestemd hadden zodat ze samen een mooi plaatje vormden.

'De lange, gebloemde rode jurk van gisteravond was geen nieuwkomer; het was er een uit haar rijk gevulde kledingkast van het label Rebecca Ravenel.'

Koningin Máxima sneeuwde voor deze ene keer zelfs even een tikkeltje onder door de verrassende opkomst van haar dochters. Alle ogen waren op hun gericht! Maar dat was niet zo erg want de afgelopen dagen was zij immers volop in beeld met verrassende nieuwe outfits. Haar lange, gebloemde rode jurk van gisteravond was bovendien geen nieuwkomer; het was er een uit haar rijk gevulde kledingkast van het label Rebecca Ravenel. De in chiffon laagjes uitgevoerde jurk met doorschijnende mouwen combineerde zij met een zwarte riem en een zwarte cape met tressen. Deze laatste deed eigenlijk niet echt veel dienst en had zodoende best weggelaten mogen worden aangezien het zwarte geheel de warme tint van de mooie jurk iets neerhaalde.

Ook Koning Willem-Alexander stond trots tussen zijn ‘ladies’ en kleurde mooi mee in het geheel in zijn blauwgrijze pak met lila pastelkleurige stropdas en mooie Italiaanse schoenen.

