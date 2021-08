’Jacob in B&B Vol liefde wordt op gênante manier gedumpt’

„We zijn inmiddels op de helft van dé kijkcijferhit van RTL 4 deze zomer. Hoewel ik een aantal B&B-eigenaren en kandidaten steeds onuitstaanbaarder vind, raak ik in paniek bij het idee dat dit programma ooit stopt. Blijkbaar: hoe hoger de irritatie, hoe heerlijker de plaatsvervangende schaamte. En die plaatsvervangende schaamte is in Jacobs B&B toch echt het allergrootst.

Vriespunt

Hallo, wat gebeurt daar allemaal in Portugal?! Ik geef het toe; Jacob is een enorme betweter en allesbehalve de perfecte gastheer. Laat staan de prins op het witte paard. Maar hoe arrogant de vier vrouwen zich daar gedragen kan écht niet door de beugel.

Hoewel Portugal de enige locatie lijkt met mooi weer is de sfeer inmiddels tot onder het vriespunt gedaald. Arme Jacob wordt vanaf nu letterlijk buitengesloten, hij mag niet eens meer zijn eigen kamer betreden. (Hoe kan het trouwens dat geen enkele deelnemer de spelfout in ’no entrty’ zag?) Toch probeert hij zijn best te doen met georganiseerde een-op-een-dates en zijn signature dish. Liefde gaat ten slotte door de maag, al mag het niet baten.

Collectief gedumpt

De waterpomp in de vijver – van levensbelang voor de koikarpers – legt het loodje. Zodra de nieuwe waterpomp voor de vijver wordt bezorgd, vraagt Jacob of een van de dames hem wil helpen. Hij heeft extra handen nodig voor de installatie, maar de vier logees weigeren van hun zwembadbedje op te staan. Ze hadden ten slotte ook net al de hele B&B verbouwd – tegen de wil van Jacob in overigens - mogen ze even uitrusten? Gelukkig was daar de Roemeense schoonmaakster die – voor de verandering – haar handen uit de mouwen stak en Jacob te hulp schoot. Maar goed ook, want de levens van de koikarpers hingen ervan af.

Uiteindelijk is de waterschade in Jennies kamer de druppel. Hier is lekkage ontstaan die Jennie met alle goede wil probeert te beperken. Jacob reageert hierop dat de spullen hem niet uitmaken. Hij wordt zowat boos, omdat zij de schade wil beperken. Terwijl Jacob op zijn ongemakkelijke manier de boel probeert te relativeren, kookt Jennie van woede. Volgens Jacob is de enige schade ’haar ongerief’. De woordenwisseling escaleert al snel tot een heuse ruzie. Wanneer de andere drie dames zich er ook in mengen wordt het vier tegen één. Jacob had namelijk moeten vragen of háár spullen toevallig nat zijn geworden. Maar hij toont geen interesse en laat bovendien niemand uitspreken. Aldus het vrouwenkwartet. Uiteindelijk maakt hij het drama alleen maar erger door van ’eye to eye’ te vragen of de dames überhaupt nog iets in hem zien. Helaas. Eén voor één geven ze toe niets in hem te zien en nu is hij op de meest gênante manier collectief gedumpt. Op nationale televisie. Arme Jacob. Wat heb ik met hem te doen.

De bons

In Italië zijn de rollen omgedraaid en heb ik juist medelijden met de logees. Terwijl B&B-eigenaresse Debbie aan haar ’bestie’ verkondigt dat George Clooney haar droomman is, sloven de drie mannen zich uit in de B&B. In datzelfde gesprek (was dit niet een scène uit Koefnoen?!) vergelijkt ze het vinden van de ideale partner met het starten van een business. Nou, misschien wil een relatie precies daarom maar niet lukken. De conclusie van dit geforceerde gesprek is dat Melvin zijn spullen mag pakken, met de stevige onderbouwing dat hij onder de tattoos zit.

Net nadat Melvin in een facetime-gesprek aan zijn ouders stralend laat zien hoe verliefd hij is, mag hij eindelijk met Debbie op date. Althans dat denkt deze arme jongen. De romantische wandeling blijkt uiteindelijk een verkapt functioneringsgesprek op de trappen voor een Italiaanse kerk. Melvin mag eerst de positieve eigenschappen van Debbie opsommen en krijgt vervolgens de bons.

Je m’apelle Gwen

Pas maar op Debbie, nog even en ook de derde kandidaat, Jelmer, vliegt terug naar Nederland. Maar dan vrijwillig, gok ik. De 29-jarige accountmanager heeft zichzelf opgegeven omdat zijn moeder Italië-fan is. Eenmaal in Salerno lijkt hij erachter te komen dat dat een wel heel magere reden is om te emigreren. Debbie is duidelijk niet zijn type en haar vriendinnen evenmin. Ook een bromance met Pascal zit er niet in. Pascals maatje Melvin blijkt niet zo gemakkelijk te vervangen.

In Frankrijk gaat het elimineren van de logees ook niet van een leien dakje. ’Botte boer Bert’ heeft inmiddels een tweede vrouw aan het huilen gemaakt. Na Ysolde wordt ook Annemarie emotioneel als ze hoort dat Berts keuze niet op haar valt. Gelukkig krijgt ze de volgende ochtend wel een knuffel (zei hij dat nou echt?). Lang hebben Bert en Romana het rijk niet alleen, want ’Je m’apelle Gwen’ komt alweer het erf op rijden. Bij de komst van Gwen is de rust officieel verstoord. En net zoals bij de vorige dames doet Bert iets ongemakkelijks in de schuur, wanneer ze binnenkomt. Hoe krijgt hij het toch voor elkaar bij de komst van elke nieuwe dame?

Striptease

Gwen probeert op allerlei manieren te communiceren met Bert. Vooral via shirts bedrukt met bijzondere teksten (hoeveel shirtjes met tekst heeft ze bij zich?!). Toch lijkt zijn aandacht vooralsnog naar Romana te gaan. Hij vindt de tatoeages van Gwen namelijk ’een dingetje’, want dat is dus niet zo zíjn ding. Als zelfs de tekst ’Voulez-vous coucher avec moi, ce soir?’ geen succes blijkt te zijn, gooit Gwen het over een andere boeg door haar kleding uit te trekken. Ik heb Bert tijdens deze striptease in elk geval voor het eerst zien lachen.

Ondertussen lijkt Roxanne in Roosendaal zicht te ontpoppen tot een kopie van ’schooljuf’ Debbie. Ook hier worden de drie mannen naar geïmproviseerde slaapbanken gedegradeerd. Tijd om uit te slapen is er niet, want het tiny house moet worden verbouwd. Hoezo laten die mannen zich zo behandelen? Waarom lopen ze zo achter haar aan en laten ze zich gebruiken als klusjesman?

Ik dacht even dat de twee linkerhanden van derde man Jeffrey een dealbreaker zouden zijn. Niet dat, maar het feit dat hij op z’n 29e nog bij zijn moeder woont, zorgt ervoor dat hij is afgeschreven. Niet dat hij bij haar mag intrekken. Nee, dat heeft hij al twee keer geïnitieerd en Roxanne blijkt er de kriebels van te krijgen... Was dat niet het idee van het programma? Een liefde zoeken om samen de B&B mee te runnen? Hoe dan ook, ’s avonds wachten de mannen braaf met een kop thee en een boek totdat de B&B-eigenaresse hen vergezelt op de bank. Maar ook deze week gaat Roxanne – hoe verrassend - weer op tijd naar bed.

Inhaalrace

De enige die het klussen als bijzaak ziet en zelfs tripjes tussen het schilderen door organiseert is Vincent. Terwijl zijn B&B in Italië juist wel wat klusuren kan gebruiken. Nieuwkomer Marcella lijkt bezig te zijn met een inhaalrace, tijdens een romantisch diner voor twee. Misschien was het voorstellen van een-op-een-dates dus toch niet zo’n slim idee van Monique. Stiekem hoop ik dat er toch iets blijkt op te bloeien tussen haar en Vincent. Monique is namelijk de enige kandidaat die geen irritatie weet op te wekken. Laat staan plaatsvervangende schaamte. Dat blijkt ook weer na een rondje op Twitter.”

