Vragen aan dokter Tamara: Ik ben nog steeds niet afgevallen, hoe kan dat?

Heb je tips om na de challenge door te gaan?

Dokter Tamara: „Focus je op één ding. Je bent nu vier weken lang bezig geweest met voeding. Als je denkt dat je dit nu wel onder de knie hebt, kun je kijken naar wat je nog meer zou willen veranderen. Bijvoorbeeld op het gebied van ontspanning, beweging of slapen. Focus je dan alleen op dat ene onderdeel. Ga niet tien dingen tegelijkertijd proberen. Daarnaast is het goed om qua voeding gezond te blijven eten. Dus vers en onbewerkt, gevarieerd, minder vlees en drie hoofdmaaltijden. Houd de 80/20 of 90/10 regel aan. Eet voor 80 tot 90 procent gezond en dan kan een uitspatting op zijn tijd prima. Dan houd je het waarschijnlijk ook veel langer vol.”

Wat kunnen valkuilen zijn?

Dokter Tamara: „Dat je te veel tegelijkertijd wil doen en veranderen. Zoals ik al zei, focus je op één ding. Daarnaast denken mensen vaak dat als één dag minder goed gaat alles verloren is. Er is helemaal niks aan de hand, zolang je het de volgende dag maar weer oppakt. Kijk naar wat er gebeurde en probeer dit in de toekomst te voorkomen.”

Wat wil je de deelnemers meegeven?

Dokter Tamara: „Ik ben ontzettend trots dat jullie mee hebben gedaan aan de challenge en dat jullie vier weken lang aan jullie zelf hebben gewerkt. Blijf vooral kijken naar wat jij zelf nodig hebt. We zijn gewend om voor anderen te zorgen, maar nu is het tijd om voor jezelf te kiezen. Waar voel jij je fijn bij, waar krijg jij energie van en hoe voel jij je fit. Dat is het allerbelangrijkste.”

Blijven de weekmenu’s online staan?

Ja, de weekmenu’s zijn op verschillende plekken te vinden. Ze worden geplaatst op onze website en staan in de besloten VROUW Lekker in je vel-challenge 2022 Facebookgroep. De boodschappenlijstjes vind je bij de weekmenu’s.

Ik ben nog steeds niet afgevallen. Hoe kan dit?

Dokter Tamara: „De weegschaal kan misleidend zijn. Als je maar één keer per week weegt kan het zijn dat je net die dag wat meer vocht vasthoudt en daardoor zwaarder bent. Het lijkt dan alsof je stilstaat qua gewicht, terwijl je in werkelijkheid wel bent afgevallen. Dit kan erg demotiverend werken. Je kunt ervoor kiezen om jezelf meerdere keren per week te wegen en daar een gemiddelde van te nemen. De gemiddelden zet je dan per week naast elkaar. Ook kan de overgang invloed hebben op het gewichtsverlies. Als je in of na de overgang zit kan afvallen wat langer duren. Geef het de tijd. Tot slot kun je gewichtsverlies ook merken aan je kleding. Bijvoorbeeld een broek die losser zit of je riem die een gaatje strakker kan.

Voel je ook vrij om de porties aan te passen. De weekmenu’s zijn per dag rond de 1750 kcal. Een volwassen vrouw heeft gemiddeld gezien 2000 kcal nodig. Je zou met dit tekort van 250 kcal dus kunnen afvallen. Maar het is ook belangrijk om te kijken naar je eigen leefstijl en of deze hoeveelheid daarbij past. Je kunt de porties vergroten of verkleinen.”

Hoe kies ik een goed alternatief als ik een ingrediënt niet lust?

Dokter Tamara: „Dat hangt af van het ingrediënt waar je een alternatief voor zoekt. In sommige recepten bepaalt een ingrediënt de smaak van het gerecht. Dan kan het lastig zijn om dit ingrediënt te vervangen. Je zou dan van een ander gerecht dat je wel lekker vindt een grotere portie kunnen maken en hier twee dagen van eten. De gerechten kun je ongeveer drie dagen in de koelkast bewaren. Bijna alle gerechten uit de weekmenu’s kunnen ingevroren worden en blijven dan drie maanden goed. Een ingrediënt dat meer een toevoeging aan het gerecht is kun je wel gewoon vervangen. Als je bijvoorbeeld geen noten lust kun je deze vervangen met producten die ook vetten en eiwitten bevatten. Denk bijvoorbeeld aan ei, kaas of olijfolie.”

Waarom komt er geen vlees voor in de weekmenu’s?

Dokter Tamara: „Minder vlees eten is goed voor je gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. We willen laten zien dat je ook zonder vlees een lekkere en gezonde maaltijd kunt bereiden. Als je wel behoefte hebt aan een stukje vlees, kan je dat gewoon aan een gerecht toevoegen. Het liefst geen rood vlees, maar onbewerkte kip of gevogelte. Rood vlees vergroot de kans op darmkanker en hart- en vaatziekten.”

Hoe weersta ik verleidingen in het weekend als alcohol en lekkere tussendoortjes?

Dokter Tamara: „Die verleiding is zeer herkenbaar. Probeer of je de verleiding kunt vermijden of beperken. Geef bij anderen aan dat je meedoet aan de challenge, dan kunnen ze er rekening mee houden. Er bestaan veel koolhydraatarme hapjes die je op tafel kunt zetten, bijvoorbeeld snackgroente met een dipje. Alcohol drinken zou ik helemaal proberen te vermijden. Naast dat het veel calorieën bevat en niet gezond voor je is, haalt het je remmingen weg waardoor je meer gaat eten.”