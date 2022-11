35 procent van de VROUW-lezeressen gelooft in het hiernamaals

35% gelooft in het hiernamaals

Op de vraag of je in het hiernamaals gelooft, antwoordt 35 procent: Zeker wel. Zij rekenen erop dat ze haar overleden dierbaren weer terugzien. 17 procent laat weten er niet in te geloven. Dit is wat het is en daar moeten we het mee doen. 48 procent hoopt van wel. Dat zou een fijne gedachte zijn.

35% is religieus

Ooit wel, geeft 35 procent toe op de vraag of ze religieus zijn, maar zij zijn nu afgehaakt. 46 procent is dit nooit geweest, zij geloven vooral in zichzelf. Jazeker, antwoordt 19 procent. Daar putten zij veel kracht uit.

40% voelt bepaalde energieën van overleden dierbaren

Een vlindertje dat langs fladdert, een licht dat flikkert… Ja, 40 procent voelt wel bepaalde energieën. 45 procent denkt soms: dat is wel héél toevallig. Maar 14 gelooft daar echt niet in. Dood is dood.

48% stelt zichzelf geregeld belangrijke levensvragen

48 procent zegt zichzelf vaak af te vragen wat de zin of diepere betekenis is van een bepaalde gebeurtenis. 38 procent gaat soms wel de diepte in, maar niet vaker dan één keer per maand. Belangrijke levensvragen vindt 4 procent zo vermoeiend. Waarom nadenken over dingen waar je toch geen grip op hebt?

41% heeft het idee iets vaker mee te hebben gemaakt

Bij 41 procent komt een plek of persoon zo bekend voor, wellicht toch uit een vorig leven? 50 procent heeft dit soms, en dan kunnen ze het niet uitstaan dat ze niet weten hoe dat kan. Logisch dat je dit gevoel hebt, vindt 8 procent. Zij doen best vaak dezelfde dingen en altijd met dezelfde mensen.

12% mediteert dagelijks

12 procent vindt mediteren het beste begin van de dag. 33 procent vindt het zo vaag, ze zouden niet eens weten hoe het moet. Ik zou het best willen, geeft 55 procent aan, maar raak te snel afgeleid.

47% voorvoelt soms wat er gaat gebeuren of wie er op bezoek komt

Zo gek, zegt 47 procent hierover. Dan denken zij aan iemand en komt die ineens langs of krijgen ze een appje. 43 procent heeft dit soms, maar ze denken dat dat toeval is. Deed ik dat maar, zegt 10 procent. Zo vreselijk dat onverwachte bezoek.

44% heeft thrillers en non-fictie in de boekenkast staan

Praktische ’how-to’ en werkgerelateerde boeken, heeft 11 procent in de kast staan. 44 procent heeft liever thrillers en non-fictie. Nieuwe aarde, The Secret, Ikagay… dat soort boeken lees ik, zegt 15 procent. 30 procent bezit vooral feelgood romans.

34% omschrijft zichzelf als geaard maar wel ruimdenkend

Op de vraag hoe je jezelf omschrijft, zegt 34 procent geaard, maar wel ruimdenkend te zijn. 33 procent vindt zichzelf nuchter en nadenkend. Hetzelfde percentage denkt openhartig en nieuwsgierig te zijn.

57% is na een paar dagen wel klaar om in de natuur te zijn

Genieten van al het groen en de dieren om zich heen doet 57 procent wel. Maar na een aantal dagen zijn ze er wel klaar mee. 3 procent zegt onrustig te worden van de natuur, zij zijn het liefst in de bewoonde wereld. Dit geldt niet voor 40 procent: zij willen er het liefst blijven wonen. Ze voelen zich compleet in de natuur.

40% vindt seks een manier om lichamelijk en geestelijk verbinding te maken

Seks is voor 47 procent een manier om zowel lichamelijk als geestelijk verbinding te maken met iemand. Voor 23 procent is het een manier om te ontladen. Gepraat en gedoe is niets voor 37 procent: zij vinden het gewoon lekker.

