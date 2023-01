Vagina stomen? ’Wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten’

Het stomen van de vagina, ook wel bekend als V-Steaming of yoni stomen, klinkt veel belovend. Je hurkt boven een stoompot met gekookte planten en kruiden die het ’down under’ gezond houden. Het zou ontgiften, de hormonen weer in balans brengen, tot diep in de baarmoeder doorwerken en de doorbloeding stimuleren. In Afrika en Latijns-Amerika wordt de vagina al eeuwenlang gestoomd en inmiddels heeft het ook Nederland bereikt, maar is de helende werking ook wetenschappelijk bewezen?

Helende werking

Renckens: „Nee, hier is helemaal geen bewijs voor en het is ook heel onwaarschijnlijk dat het daadwerkelijk helpt. De vagina is 8 tot 10 centimeter diep, daarna komt de baarmoeder pas. De kruidenstoom weet nooit de baarmoeder te bereiken. Het verwarmt hoogstens de eerste paar centimeter van de vagina. Eigenlijk zou je het kunnen beschouwen als een bezoekje aan de sauna, alleen is de warmte nu meer gefocust op de bekkenbodem.”

Volgens Dietz is het een positieve trend dat vrouwen tegenwoordig steeds meer in verbinding willen komen met hun vulva en vagina. „Het is goed dat ze er beter voor willen zorgen, maar wij staan als platform niet achter het stomen van de vagina. Wij werken met verschillende medische experts en zij geven aan dat de helende werking nooit is bewezen. De vagina is prima in staat om zichzelf te reinigen. We moeten af van het idee dat de vagina vies is en niet mag ruiken. Dat is iets wat vrouwen wordt aangepraat. Het is niet nodig om de vagina te stomen of reinigen met allerlei kruiden en vaginale schoonmaakmiddelen. Laat de natuur gewoon z’n werk doen.”

Brandwonden

Het is dus onwaarschijnlijk dat het stomen van de vagina een helende werking heeft, maar kan het ook kwaad? Dietz: „De zuurtegraad van de vagina kan worden verstoord door het stomen van de vagina. Wij hebben ook reacties binnenkregen van leden van onze community die te lang op een yoni-steam hebben gezeten en brandwonden op hun vulva opliepen.”

Renckens vermoedt dat het stomen van de vagina bijna nooit kwaad kan, maar hij vindt het wel heel kwalijk dat vrouwen valse beloftes worden gedaan. „De websites die zo’n stoombehandeling aanbieden gebruiken vaktermen zoals oxytocine (hormoon dat ervoor zorgt dat de zwangere baarmoeder en melklieren samentrekken). Door het gebruik van zulk soort vaktermen wekken ze de indruk verstand van zaken te hebben. Ik vind dat heel slinks. Sommigen claimen zelfs dat het stomen van de vagina de vruchtbaarheid zou bevorderen. Wanneer je zoiets beweert, geef je vrouwen valse hoop.”

Verdienmodel

Volgens Renckens is het vagina stomen vooral een verdienmodel. „Ze bieden een persoonlijk plan met een specifieke kruidensamenstelling aan. Ook worden er speciale stoelen en krukjes verkocht, maar heb je die daadwerkelijk nodig? Laat jezelf niet zomaar iets aansmeren en geloof niet alles was op het internet staat. Want, wie zijn gat verbrandt, moet op de blaren zitten. Als je er al zonder blaren op de vulva vanaf komt, dan zit je wel financieel op de blaren.”

Reinigen

Wil jij je ’down under’ toch graag reinigen? Dan kun je dit volgens Dietz met water doen: „De vagina is zelfreinigend, dus daar hoef je eigenlijk niets tot weinig aan te doen. De vulva, buitenkant van de vagina (o.a binnenste en buitenste schaamlippen & clitoris), is niet zelfreinigend. Je kunt je vulva het best afspoelen met lauwwarm water. Na inspanning zoals sporten, seks of tijdens de menstruatie reinig je de vulva extra. Het beste reinig je met je handen. Een washandje of sponsje kan weer te heftig zijn en voor irritaties zorgen.”

