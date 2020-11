’Mijn dochter (17) gaat naar illegale feesten’

De dochter (17) van VROUW-lezeres Dilan heeft sinds kort het heft in eigen handen genomen en haar sociale leven op nogal onconventionele wijze nieuw leven ingeblazen. Ze is ’klaar’ met de coronacrisis en gaat naar illegale feestjes die buiten het zicht van de overheid en de politie worden georganiseerd.

Boven de wet

Dilan maakt zich zorgen, vertelt ze. „Ik snap dat ze - zoals ze het zelf zegt - ’helemaal klaar’ is met de situatie, maar buiten het zicht van de politie betekent ook buiten het zicht van mijn man en mij. Bovendien willen we gewoon niet dat onze dochter de regels zo aan haar laars lapt; zij staat net zo min boven de wet als ieder ander.”

„Hoe moeilijk kan het zijn om even een stap terug te doen en af te wachten tot alles voorbij is? Ik weet dat deze gedachtegang voor mij - veertiger - kort door de bocht is en dat de zaken voor een tiener heel anders liggen, maar ik vind het zo moeilijk om daarover op een redelijke manier in gesprek te komen. Als ik erover begin, eindigt het steevast in ruzie en wederzijds onbegrip. Hoe pak ik dit aan?”

Plannen

Om inderdaad het verschil tussen de belevingswereld van een tiener en een veertiger te duiden, legden we Dilans vraag voor aan Koen van Dijk, gedragswetenschapper bij Jeugdformaat. „Het brein van een jongere is pas op 23-jarige leeftijd uitontwikkeld. Een puberende jongere is dus minder ontwikkeld dan zijn/haar ouders. En dat merk je in de kleinere dingen, zoals bijvoorbeeld het vermogen te plannen, organiseren en vooruit te denken. De prefrontale cortex, een soort dirigent van je brein, is hiervoor verantwoordelijk. De behoeften van jongeren liggen hierdoor veel meer in het nu. Ze zijn niet zo bezig met wat volgende week of volgend jaar gebeurt; ze redeneren op basis van wat ze nú nodig hebben en missen daarin de impulscontrole.”

„Dat zorgt er ook voor dat ze nog minder goed de consequenties van hun handelen kunnen inschatten. Als ze dus de kans krijgen naar een feest te gaan, is het extra lastig voor ze om de gevolgen van zoiets te overzien. Het leuke en aantrekkelijke van zo’n feest overheerst, dus gaan ze in een impuls voor dat leuke en aantrekkelijke, omdat daarin een directe beloning schuilt. Bovendien is de coronacrisis zo groots en ongrijpbaar voor de jongere doelgroep, dat ze niet goed kunnen inschatten wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. ’Ik ben zelf niet kwetsbaar en mijn ouders behoren evenmin tot de risicogroep, dus waar doe ik het eigenlijk voor?’.”

Sociale contacten

Want wát ze moeten doen, is niet niks voor een jongere, legt Van Dijk uit. „Het gebrek aan sociaal contact is voor ons allemaal een enorm gemis, maar voor jongeren in ontwikkeling is die behoefte aan een groepsgevoel nóg sterker. Ze willen erbij horen, zich kunnen spiegelen aan hun vrienden en zijn volop op zoek naar een eigen identiteit. Deze behoefte aan sociale contacten en het opzoeken van een groep is zelfs evolutionair zo ingegeven, wat verbieden nog ingewikkelder.”

„Het inleveren van vrijheden valt daarom maar moeilijk te rijmen met het beeld dat ze van hun toekomst hebben. Ze zijn toch immers zelf verantwoordelijk voor wat ze doen? Waarom zouden ze zich dan committeren aan regels, waarom zouden ze niet de grenzen opzoeken? Rebellie is ook helemaal niet zo gek op die leeftijd. Hun redenering is heel begrijpelijk.”

Begrijpen

Van Dijk adviseert Dilan daarom ook om zich te verplaatsen in haar dochter en vanuit dat perspectief het gesprek aan te gaan. „Probeer te begrijpen waar je kind vandaan komt en realiseer je dat er veel verschillen zijn tussen jou en haar. Ga samen op zoek naar oplossingen en stel de juiste vragen. ’Als je die behoeften zo sterk hebt, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat die toch vervuld kunnen worden binnen de mogelijkheden die er zijn?’. Je hoeft het natuurlijk niet goed te praten dat ze naar illegale feesten gaat, maar je kunt wel proberen het te begríjpen.”