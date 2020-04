Marjolein (41): Ik was mijzelf gewoon vergeten

Voel jij je leeftijd?

„Ik moest wel even slikken toen ik de 40 passeerde. Mijn kinderen zijn 7, 5 en 3 en laten mij door hun tomeloze energie wel voelen dat ik wat ouder ben. Maar uiteindelijk vind ik leeftijd slechts een getal en heb ik ook geen tijd om ’oud’ te zijn. Juist omdat ik echt drie jonge, onvermoeibare kinderen heb rondrennen.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik gebruik soms anti-age crèmes en natuurlijke dag- en nachtcrèmes. Ook ga ik zo nu en dan - alleen nu dus even niet - naar de schoonheidsspecialist, omdat de kraaienpootjes en rimpels mij beginnen op te vallen. Ach, zolang het maar lachrimpels zijn. Een van mijn andere ’geheimen’ is echt even tijd voor mijzelf nemen, zeker met drie jonge kinderen. ’Mij-tijd’ is zo belangrijk om tot rust te komen!”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Niet echt. Ik denk dat het komt omdat mijn glas altijd half vol is: ik glimlach veel en sta positief in het leven. Daarbij zeg ik op bijna alles ’ja’ en ben ik hierdoor altijd in de weer! Ik denk dat mensen mij daarom jonger schatten.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„In mijn tienerjaren vond ik mijn vollere lippen en billen echt verschrikkelijk, omdat het zo ’anders’ was en het niet ’mooi’ werd gevonden. Inmiddels worden vollere lippen en billen - mede door de Kardashians - als mooi gezien. Ik heb het nu ook maar gewoon omarmd en ben er tevreden mee. Daarbij ben ik recentelijk ook 15 kilo afgevallen en daar ben ik enorm trots op. Het was echt een gezondheidscheck, want door alle zwangerschappen was ik mijzelf gewoon vergeten.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met de leeftijd komt het inzicht dat ik echt niet van ieder deel van mijn lijf hoef te houden. Nu zijn er nog steeds wel dingen waar ik minder blij mee ben, maar ik word er zelf niet gelukkiger van als ik focus op wat er allemaal mis is. Ook met mijn imperfecties ben ik blij!”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn energie. Ik vlieg - alleen nu dus even niet - echt van hot naar her: van school, naar de tennisbaan, naar de zwemlessen, naar huis... Ik krijg weleens reacties van: ’Hoe doe je dat toch?’. Maar voor mij voelt het heel naturel. Het is niet erg om tien keer op een dag heen en weer te fietsen om mijn kinderen naar hun hobby’s te brengen. Het leven is te waardevol om je thuis te verstoppen. Dat is momenteel vanwege corona natuurlijk wel het geval, maar ook binnenshuis ben ik nog steeds een drukke levensgenieter.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik wilde altijd jong moeder worden, maar die droom heb ik wel een beetje moeten aanpassen. Ik was begin 30 toen ik in blijde verwachting was. Toch kwamen de kindjes vijf jaar later dan gepland. Ze zijn fantastisch en ik prijs mijzelf de hemel in met mijn gezin. Met werk ben ik ook heel blij waar ik nu ben. Ik doe de marketing van een babymerk, schrijf een blog en doe vrijwilligerswerk. Ik wilde ooit tandarts worden, maar ben heel blij dat ik die studie niet heb doorgezet. Want dan was ik uiteindelijk niet gelukkig geworden, denk ik. Nu doe ik zoveel verschillende dingen tegelijk en juist die variatie vind ik geweldig.”

Wat houdt je jong?

„Mijn nieuwsgierigheid. Ik voel mij soms als Pippi Langkous die altijd op zoek is naar nieuwe dingen, blijft dromen en om zich heen blijft kijken.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Mijn oma had altijd de mooiste levenslessen en die heb ik echt van haar overgenomen. Vier het leven en geniet van kleine dingen vind ik één van haar mooiste levenslessen.”