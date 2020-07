Klaar met body positivity... ’Ik ben 20 kilo aangekomen en nóg is het niet goed!’

En nu niet komen aanzetten met zware botten, een probleem met de schildklier, hormonen of een andere aandoening waardoor je zelfs van water nog aankomt. Feit is gewoon dat de meesten gewoon aankomen van te veel eten en te weinig bewegen.

Model

Tegenwoordig is het normaal dat je overgewicht hebt. Te dik bent. Omarm je curves. Show that booty. Laat zien wat je in huis hebt. Body positivity... Houd. Toch. Op! Als kind werd ik geplaagd met mijn lange dunne lijf. Ik had spillepoten. Ik was een spriet. Ik was een mager ding. Mijn bijnamen waren tante Sidonia en/of Olijfje (van Popeye). Niemand in mijn omgeving was te dik maar blijkbaar was ik te dun. Dun genoeg om te body shamen.

Op mijn 17de werd ik gevraagd als model. Ik ben 1m 82 en woog toen rond de 55 kilo en kreeg het verzoek om af te vallen. In de jaren tachtig draaide alles in de modewereld om mager zijn. Geen borsten en vooral geen billen. Afvallen? Ik? Omdat ik een positief zelfbeeld had besloot ik om direct te stoppen met die gekkigheid. Dan maar geen model.

De overgang

Ik kreeg twee kinderen en bleef slank. Waren het mijn goeie genen of had dat te maken met het feit dat ik met twee kinderen altijd in de weer was in combinatie met gezond eten en niet van die rare tussendoortjes die overal en altijd worden gepromoot? Ik werd met argusogen in de gaten gehouden. ’Eet jij wel genoeg? Hoe kan je na twee zwangerschappen nog zo slank zijn?’. ’Jezus wat ben jij mager’ en de ergste: ’Neem nog een stukje taart, schep nog een keer op. Waarom wil je niet? Jij kan het hebben hoor of ben je bang om aan te komen?’. Dat venijn elke keer weer...

De afgelopen vijftien jaar ben ik 20 kilo aangekomen. Ik weeg rond de 75 en heb een BMI van 22. Dat is een prima gewicht bij mijn lengte. Sinds mijn kinderen de deur uit zijn en ik niet meer alle dagen hoef te vliegen en te draven, sport ik. Ik heb expres geen auto omdat ik anders voor elk wissewasje achter het stuur kruip (want er schuilt best wel een lui varken in mij). Ik sport, niet alleen omdat ik het lekker vind om af te zien in de sportschool, maar vooral omdat het mij makkelijker door de overgang heen helpt.

Anorexia

En nóg is het niet goed. Werd ik eerst beticht van anorexia-achtige toestanden nu heb ik blijkbaar, doordat ik naar een sportschool ga, een enorme drang om er jeugdig uit te blijven zien. Ik krijg opmerkingen op mij afgevuurd als: ’Accepteer nou eens dat dat buikje er nou eenmaal bij hoort op onze leeftijd’, ’Wordt het niet eens tijd dat je gewoon accepteert dat je geen 30 meer bent?’ tot en met ’Ik accepteer mijn lijf tenminste. Moet jij ook eens doen!’

Tegenwoordig is bijna iedereen te dik. Rondingen hebben is het nieuwe schoonheidsideaal. Je hoort er niet meer bij als je gewoon een positief zelfbeeld hebt. Je hoort er pas bij als je je vetrollen koestert en alles draait om jouw body positivity. Dán ben je pas een sterke vrouw, als je lak hebt aan wat anderen van jouw lichaam vinden. Om vervolgens neerbuigend te zeggen: ’Ik ben blij met mijn vrouwelijke lijf. Mijn man zou het nooit kunnen doen met zo’n gratenpakhuis als jij’.