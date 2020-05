Verdienen mensen in de drukke winkelstraten een boete?

‘In een intelligente lockdown flaneer je niet door de winkelstraten’, kopte NRC gisteren boven een artikel over de winkeldrukte in - met name - Tilburg. Het gemeentebestuur riep op niet naar het centrum te komen in verband met drukte. Maar Tilburg is heus niet de enige stad waar het in de winkelstraten steeds lastiger wordt om anderhalve meter afstand te houden.

Noodzakelijk

Velen laten op Twitter weten dat je alleen noodzakelijk en gericht mag winkelen. Mensen die samenscholen, oftewel: met te veel mensen te dicht op elkaar, waar tijdens het shoppen in sommige steden al haast geen ontkomen meer aan is, krijgen een boete. Bijna €400,- mogen ze aftikken.

Verwarrend

Aan de andere kant willen de winkeliers maar al te graag weer mensen in hun winkels om te voorkomen dat ze omvallen. Ze hebben verschillende investeringen gedaan om zich aan de maatregelen te kunnen houden, volgens het protocol verantwoord winkelen. Ook laat de detailhandel weten dat het wel erg verwarrend is voor het winkelende publiek, omdat de coronamaatregelen per stad kunnen verschillen. Detailhandel Nederland wil dan ook dat er een eenduidige aanpak komt om de drukte in de winkelstraten te regulieren, vergelijkbaar met zo’n protocol verantwoord winkelen. Daarbij is het opengooien van de winkels natuurlijk alleen al een uitnodiging tot winkelen.

Praat mee

