Wellnesstrippen in Slovenië: ’Lekker rozig je bedje induiken’

Ik biecht het eerlijk op: ik moest even opzoeken waar Slovenië ligt. Topografie was nooit mijn sterkste vak. Bovendien hebben ze, sinds ik van de middelbare school ben, de boel rechtsonder Duitsland behoorlijk in de war geschopt. Maar goed, ik vond mijn reisbestemming dus onder Oostenrijk met Italië, Kroatië en Hongarije als de andere buren. Slovenië is ongeveer half zo groot als Nederland en hoorde ooit bij Joegoslavië, totdat het in 1991 onafhankelijk werd. Tja, als je op reis gaat moet je wel een beetje weten waar je terechtkomt, toch?

Onze vliegbestemming is hoofdstad Ljubljana. Helaas komen we er in het donker aan, dus het historische stadscentrum met barok- en jugendstilgebouwen, de drie bruggen over de Ljubljanica-rivier die de stad doorkruist en het indrukwekkende Ljubljanski Grad-kasteel op de heuvel, moeten we bewaren voor een andere keer. Wel wacht ons een welkomstdiner van zes gangen bij de familieherberg Gostilna Repnik in het middeleeuwse plaatsje Kamnik.

De Sloveense taal is een behoorlijke tongbreker, tenzij je een paar lokale wijntjes op hebt, dan rolt het er ineens als vanzelf uit, merk ik. Het restaurant is namelijk niet alleen vermaard om hun traditioneel Sloveense keuken, maar ook om hun topselectie van bijpassende wijnen. Uitbuiken doen we in de auto, want we worden verwacht op ons eerste logeeradres Terme Snovik. Het is de hoogstgelegen spa van Slovenië in Tuhinj Valley, op slechts een uurtje rijden van Ljubljana. De zwembadgeuren komen me tegemoet als ik bij de receptie de sleutel van mijn huisje in het achterliggende park krijg. Zodra ik mijn bed in het donker gevonden heb, droom ik van heerlijke massages en dobberen in thermaal water.

Want wist je dat Slovenië wel meer dan honderd kuuroorden en thermale baden telt? Geen enkel ander land ter wereld heeft een hogere dichtheid van vier- en vijfsterren spahotels en kuuroorden. En je vindt ze in alle regio’s en in allerlei soorten. Reden van deze overvloed aan spa’s is dat er in Slovenië op heel veel plekken bijzonder thermaal water in natuurlijke bronnen naar boven borrelt. Elke bron heeft zijn eigen bijzondere mix van mineralen met geneeskrachtige werking. Tijdens deze trip mag ik even proeven van een selectie van vijf van deze bijzondere oorden. Slovenië, ik ben er klaar voor!

Virtuele luchtballon

Bij Terme Snovik, onze eerste spa-stop midden in de natuur, lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Maar voor het complex met groot familiezwembad, glijbanen, diverse sauna’s en wellnesscenter, liggen grootse plannen klaar voor renovatie en de bouw van een luxe hotel. Vanwege de ligging op een uur rijden van de hoofdstad, in het hart van de Kamnik-Savinja Alpen, lijkt het me fantastisch om hier ooit met manlief tussen de bergen in de wellness bij te komen van een shoptrip, sportieve wandeling of mountainbiketocht. Op de site zien we hoe prachtig groen het hier in de zomer is. Maar nu ligt er sneeuw ‒ ook mooi ‒ en zijn de buitenbaden gesloten.

We rijden van het midden van Slovenië naar het in de oostelijke punt gelegen Murska Sobota en genieten onderweg van witte huisjes met rode daken en groene weiden omzoomd door naaldbomen. In de verte schitteren besneeuwde bergtoppen in de zon. Ik krijg er een beetje een Oostenrijk-gevoel van en dat kan wel kloppen, want we zijn vlak bij de grens. In het bijzondere bezoekerscentrum Expano Pavilion, gebouwd in de vorm van een halve kerstboom, voel ik me een soort tijdreiziger. Ik sta eerst in een levensechte videowall tussen de Neanderthalers en mammoets en word zo onderdeel van de geschiedenis van de streek Pomurje. Even later vlieg ik met een VR-bril op in een virtuele luchtballon over weiden, rivieren, bergen en kastelen. Wat een fantastische manier om deze streek in één ochtend te leren kennen.

Al die indrukken maken hongerig. Hoe fijn is het dan als je mag aanschuiven in het Michelin-gids genoteerde restaurant Gostilna Rajh voor de lunch? Wat er hier met streekproducten uit de pan getoverd wordt, is niet alleen een feestje voor de smaakpapillen, ook voor het oog. Verfijnde eetbare kunst is het: vlees, vis, pasteitjes, verpakt in deeg, versierd met eetbare bloemetjes, overgoten met subtiele sausjes… het water loopt me nog in de mond!

Zwart water

Ooit een massage gehad met pompoenpitolie? Slovenië wordt geroemd om de hoogwaardige kwaliteit van dit vette goedje. In 1600 ontdekten zij blijkbaar al de weldadige werking, zowel voor de inwendige mens (stofwisseling, prostaat) als voor de buitenkant (hydratatie, antirimpel). In het op een steenworp afstand gelegen wellnesscomplex Terme 3000 in Moravske Toplice krijg ik het op mijn rug gesmeerd. Sterke Sloveense vrouwenhanden kneden mijn knopen tot moes met het nootachtige goedje. Ik glijd van genoegen bijna van mijn bedje af in de sfeervolle relaxruimte, waar ik even later nog lig na te genieten met een supergezonde smoothie.

Deze spa is bijzonder, want zestig jaar geleden werd hier bij toeval, tijdens een zoektocht naar olie, een andere bron aangeboord waaruit warm zwart water vol geneeskrachtige mineralen naar boven kwam geborreld. Ik kies nu toch even liever voor het heldere water van het buitenzwembad, want zwemmen in het licht van de volle maan, hoe vaak doe je dat?

Zo fijn trouwens dat je bij al deze spa’s heerlijk kunt logeren in het bijbehorende hotel. Lekker rozig je bedje induiken na een massage, saunabezoek en moonlightdip… daar slaap je echt fantastisch op.

Kleien

Is dit een camping, vakantiepark, zwemparadijs of wellness? Dat vraag ik me af als we op slechts anderhalf uur rijden in westelijke richting alweer bij de volgende therme voor de deur staan. Terme Zrece blijkt het allemaal. Ik zie al helemaal voor me hoe ik lekker relaxed in medicinaal water lig, mijn rug laat vol kleien met vulkanische modder of in het rustieke Sauna Village mijn lijf opwarm, terwijl mijn rusteloze man zich uitleeft bij de glijbanen in het zwembad. Maar die man heb ik nu niet bij me.

Nog meer in de sfeer kom ik als we tussen de besneeuwde dennen en hoge sneeuwwallen naar de Pohorje bergen rijden. Op een klein halfuurtje rijden, in het Sloveense skigebied Rogla is op 1517 meter een heel bijzonder wandelpad aangelegd: de Pohorje Treetop Walk. Ik moet wel even wat klimmen, maar het 360 graden uitzicht op de toren aan het eind van de wandeling is adembenemend. De wind ook. Het is koud, maar helder en zonnig, waardoor de majestueuze bergtoppen tot ver in de omtrek te zien zijn. De wolken liggen er als een wit dekbed tussenin. Sprookjesachtig!

Gillen van de pret

„Kun je eigenlijk skiën in Slovenië?” vroeg de man nieuwsgierig toen ik voor vertrek op zoek ging naar mijn ski-jack. Natuurlijk, riep ik toen, want het bezoek aan skigebied Rogla met 12 kilometer aan pistes had ik ook op het programma zien staan. En hoe leuk ik dat ook vind, toch kies ik deze middag voor iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan: een ritje met de trekslee. Een kabel trekt me het eerste stuk van het parcours over een rail omhoog en eenmaal boven dender ik met een rotgang in slingerbochten over de rails weer naar beneden. Ik hoor mijn reisgenoten gillen van de pret en ik doe van harte mee.

Als we daarna ook nog uitstappen bij het feeëriek verlichte plaatsje Ptuj, het oudste stadje van Slovenië (1e eeuw voor Christus), waar een kerstmarkt is met een heuse schaatsbaan, denk ik dat de dag niet meer beter kan worden.

Maar dan worden we verwelkomd door een stoere Romein in Therme Ptuj. Is dit een Romeins badhuis? Niet echt, want er zijn verschillende Turkse en Finse sauna’s en de speciale ruimte die ons groepje krijgt toegewezen is prachtig versierd in oosterse sferen. Echt super om zo’n privéruimte met een stel vriendinnen te huren. Er is een droge en natte sauna, er zijn relaxstoelen en er staan heerlijke hapjes en fruit klaar plus een koeler met champagne op de rand van het bubbelbad. Hoe tof is dit? We schenken onszelf een glas in en laten ons kirrend van geluk met bubbels in het bubbelbad zakken. Maar het wordt nog beter, want er wordt er op de deur geklopt. Het is onze privémasseur…

Jammer dat we de volgende ochtend alweer dit heerlijke oord moeten verlaten. Ik zet mijn wekker extra vroeg om me nog even in het fraaie ochtendgloren onder te dompelen in een van de buitenbaden. Wat een zen begin van de dag.

Magisch magnesium

Net als je denkt dat elke Sloveense spa een mix is van luxe hotel met wellness, vakantiepark en zwemparadijs, komen we bij Rogaska Slatina Spa aan. Eh, gingen we ook nog op de koffie bij de president van Slovenië of zo? Wat een indrukwekkende grandeur! Achter het hoofdgebouw met neogotische zuilen en immense zaal vol roze marmer en kroonluchters gaat nog een heel park schuil met groene lanen en nog meer van dit soort bouwwerken.

Dit is echt een top-of-the-bill kuuroord, vlak bij de grens met Kroatië, dat al vierhonderd jaar bestaat. Het water uit de Donat Mg-bron bevat meer magnesium dan welk ander water ter wereld. Het is ook de enige Sloveense spa met een wereldvermaard medisch centrum, gespecialiseerd in preventie van spijsverteringkwalen. Van over de hele wereld komen bezoekers hierheen om, behalve te genieten van de gebruikelijke wellnessfaciliteiten, een week lang van het bijzondere water te drinken. We mogen het zelf ook even proeven bij de verschillende tappunten, met elk een ander magnesiumgehalte. Het water smaakt gruizig en gronderig, niet echt lekker, maar dat schijnt te wennen. Na vertrek zoek ik nieuwsgierig op de site naar de prijs die je voor een verblijf in dit luxe oord moet neertellen. Tot mijn stomme verbazing zie ik prijzen van € 65,- per persoon per nacht, inclusief ontbijt, alle wellnessfaciliteiten en zelfs fietshuur. Bizar goedkoop.

We kunnen het niet laten om de gezondheid nog meer op te krikken en naar The Tower of Health and Happiness te wandelen, die een fantastisch uitzicht biedt op het berglandschap van de Kroatische buren. Daarna nog even lunchen met opnieuw heerlijke Sloveense wijn in het rustieke restaurant Jelenov Greben.Wat een feest!

Wapperkampioen

Ding dong, ding dong… Ik lig in een badjas met mijn ogen dicht bij een ’sound bath’ in Terme Olimia, de laatste van onze trip en officieel uitgeroepen tot de beste wellness van Slovenië. Het ziet er prachtig uit, modern met veel bamboe en natuurlijke materialen. Terwijl de gongklanken door mijn lijf trillen, dommel ik weg en komen de vele indrukken van deze trip nog eens langs. Met als laatste de Sloveense wapperkampioen, die gutsend van het zweet in T-shirt als een pizzabakker zijn handdoek door de saunaruimte slingerde en de temperatuur bijna tot het kookpunt wist op te drijven. Het enige onderdeel van deze trip dat van mij niet langer had mogen duren, haha. Want cultuur, natuur, wellness en culinair… wat valt er onverwacht veel te genieten in Slovenië!

Zo kom je er

Circa vier keer per week gaan er vluchten naar de hoofdstad Ljubljana (al vanaf € 39,- enkele reis). Er rijden ook acht keer per dag treinen tussen Amsterdam en Ljubljana (treinkaartje vanaf € 46,90 enkele reis als je vooraf boekt, reisduur tussen de 15 en 17 uur). De makkelijkste manier om Slovenië te ontdekken is met (gehuurde) auto. De wegen zijn er prima en de afstanden tussen de verschillende spa’s en highlights niet groot. Het openbaar vervoer is er ook prima, maar treinen en bussen rijden er niet zo frequent als in Nederland.

