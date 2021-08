Weekhoroscoop 32 - Je geliefde is extra gevoelig, Ram!

Ram

Liefde: Iemand die aardig tegen je is hoeft niet direct romantische bedoelingen te hebben. Maar het kán wel! Je geliefde is extra gevoelig momenteel, zowel voor complimentjes als voor kritiek.

Financiën: Reken jezelf niet rijk Ram, ondanks het fijne inkomen dat je momenteel hebt staan er nog flink wat rekeningen open die nodig moeten worden voldaan.

Werk: Betweters in zicht! Geen goed moment om discussies aan te gaan of op je strepen te staan. Het maakt niet uit wat je zegt, de ander weet het toch beter. Gewoon ja zeggen en vervolgens je eigen plan trekken kost minder energie.

Persoonlijk: Durf lekker ongegeneerd voor jezelf te kiezen. Of je nu wilt sporten, slapen of gewoon wilt rondlummelen, doe waar jij je prettig bij voelt. Je batterij is bijna leeg, hoogste tijd om die weer even op te laden.

Stier

Liefde: Een ruzie gaat over niets, het is vooral (jouw?) koppigheid die de situatie langer laat voortduren dan nodig is. Zonde van de tijd, jullie willen toch niet zonder elkaar.

Financiën: Trap niet in mooie praatjes. Als iemand je een buitenkansje wil verkopen is dit doorgaans niet omdat hij of zij zo begaan is met jouw portemonnee.

Werk: Plannen is het halve werk. Ga georganiseerd te werk en je kunt in een uur tijd zomaar de helft meer doen. Over plannen gesproken, dit is ook een goed moment om alvast je agenda voor de langere termijn uit te rollen.

Persoonlijk: Wist je dat je heel goed bent in dingen uitleggen? Vooral nu weet je zowel privé als zakelijk kort en bondig precies tot de kern te komen.

Tweelingen

Liefde: Naarmate jullie elkaar beter leren kennen versterkt jullie band. Niet alleen fysiek, maar vooral ook emotioneel. Zelfs als jullie al langer samen zijn waarderen jullie elkaar nu steeds meer.

Financiën: Hoewel je je had voorgenomen om zuinig aan te doen kost het je toch moeite om jezelf aan die belofte te houden.

Werk: Een zekere vrijheid in je werk hebben is belangrijk voor je. Als je dit inderdaad zo ervaart, top! Zo niet, wat zou je willen doen en wat zijn de eventuele mogelijkheden?

Persoonlijk: Je wilt graag nieuwe dingen leren en hebt zin om ergens een cursus of workshop te volgen. Werken aan je zelfontplooiing is altijd een goed idee.

Kreeft

Liefde: Je doet er alles aan om de relatie leuk en spannend te houden maar eigenlijk vind je dat je partner ook best een duit in het zakje kan doen. Wanneer heeft hij/zij jou voor het laatst verrast?

Financiën: Helaas is het geen goede week om te gokken of te investeren in onzekere projecten. Alles waar een risico mee gepaard gaat pakt nu geheid verkeerd uit.

Werk: Dit is een goed moment om met iemand te gaan samenwerken. Er is duidelijk een klik en alles gaat in goed overleg.

Persoonlijk: Als je verhuisplannen hebt is de kans groot dat je iets vindt wat je interesse wekt. Aan jou de keuze om voor deze woning te gaan of nog even af te wachten tot wat er nog komen gaat, er komt namelijk nóg iets op je pad.

Leeuw

Liefde: Waar je voorheen je geliefde het liefst 24/7 in de gaten hield merk je nu steeds meer dat hoe relaxter je in de relatie staat hoe beter het gaat. Niet tè nonchalant worden hoor, houd het netjes in balans.

Financiën: Een ontmoeting met iemand kan onverwacht nieuwe deuren voor je openen. Of je op het aanbod ingaat beslis je natuurlijk zelf.

Werk: Tijd voor een nieuw begin! Dit kan betekenen dat je iets nieuws gaat doen bij het bedrijf waar je al werkt óf dat je besluit elders je geluk te beproeven.

Persoonlijk: Als je dan toch graag iets met vrienden doet, ga dan voor een teamsport, groepslessen of iets anders waarmee jullie fitness en gezelligheid kunnen combineren.

Maagd

Liefde: Samen met je geliefde besteed je meer aandacht aan sport, gezonde voeding en andere zaken die in verband staan met een gezonde lifestyle. Leuk om je hier samen in te verdiepen en nog belangrijker, elkaar te motiveren.

Financiën: Je kunt beter per week of zelfs per dag je administratie bijhouden dan deze op te laten hopen tot je door de bomen het bos niet meer ziet. Al met al kost je dat uiteindelijk veel meer tijd (en ergernis).

Werk: Hoewel je het een uitdaging vindt om nieuwe manieren te verzinnen om oude werkzaamheden sneller of makkelijker te laten verlopen, doe je er nu vooral verstandig aan om alles gewoon volgens de standaard procedure te doen.

Persoonlijk: Door de jaren heen heb je flink wat rommel om je heen verzameld, met de nadruk op ‘rommel’. Echt Maagd, de helft van die spullen kan gewoon weg. Wat een ruimte zou dat schelen!

Weegschaal

Liefde: Uiteraard ben je dol op je geliefde maar op dit moment speelt ook de liefde voor een (huis) dier een belangrijke rol. Een huisdier heeft speciale aandacht nodig of wellicht wil je graag eens rondkijken naar een nieuwe harige viervoeter.

Financiën: Less is more, Weegschaal en dit geldt momenteel vooral voor je uitgavepatroon. Door minder te kopen houd je meer over. Zo simpel kan het zijn.

Werk: Je hebt zin om orde op zaken te stellen en de boel eens flink door de wasstraat te halen. Dit geldt niet alleen voor je werkplek maar ook voor alle mappen in je computer en overbodige bestanden die je niet meer nodig hebt.

Persoonlijk: Super goed dat je op je gezondheid let maar niet alle light producten zijn per definitie gezond en niet alles wat ‘vegan’ is, is suikervrij.

Schorpioen

Liefde: Familie gerelateerde issues spelen momenteel een belangrijke rol binnen de relatie. Hoogste tijd voor een goed gesprek met je geliefde waarbij je je diepere emoties niet langer verbergt.

Financiën: Je denkt serieus na over hoe je je inkomen kunt opschroeven. Hoewel je goed met geld kunt omgaan ben je toch bang dat je straks ‘te kort’ hebt. Vooral met het oog op de toekomst wil je orde op zaken stellen en de dingen goed geregeld hebben.

Werk: Iemand op je werk inspireert je enorm. Volg hem/haar op social media, probeer samen te lunchen of maak een afspraak buiten werktijd. Wellicht kan hij/zij jou verder helpen.

Persoonlijk: Het is geen gek idee om naar een plek af te reizen waaraan je dierbare herinneringen hebt. Soms is iets herbeleven een goede methode om de dingen te verwerken of voor jezelf op een rijtje te zetten.

Boogschutter

Liefde: Jullie beseffen steeds vaker hoe waardevol jullie vrienden zijn en dat jullie hen graag wat vaker zouden zien. Dit is geen kwestie van tijd maar van prioriteit. Misschien eens samen op vakantie?

Financiën: Door een podcast, blog of webinar te starten kun je mettertijd een leuk extraatje verdienen. Geen zin in? Zet dan je communicatieve vaardigheden op een andere manier in. Kletsen is cashen!

Werk: Als je doet waar je zelf voldoening in vindt en jezelf ook op waarde weet te schatten heb je geen applaus van anderen nodig. Volg je hart!

Persoonlijk: Je trekt aan wat je bent, wat betekent dat door bij je eigen standpunten te blijven vanzelf datgene aantrekt waar jij je prettig bij voelt. Op dezelfde manier houd je dat wat je niet prettig vindt op veilige afstand.

Steenbok

Liefde: Je hebt meer tijd voor jezelf nodig en hebt het gevoel dat het vlammetje langzaam begint uit te doven. Komt dit door de tand des tijds of heb je het gewoon te druk om je bezig te houden met de liefde?

Financiën: Dit is een fijne periode om met het oog op de naaste toekomst extra geld weg te zetten of ergens in te investeren. Alles wat je nu zaait zal de komende tijd groeien als kool.

Werk: In je zakelijke netwerk bevinden zich interessante mensen waar je - als je iets harder je best doet - een fijne samenwerking mee zou kunnen aangaan.

Persoonlijk: Hard werken in combinatie met oprechte bescheidenheid is de formule voor succes op elk gebied.

Waterman

Liefde: Gebrek aan tijd speelt jullie parten maar geen nood, je bent creatief genoeg om toch af en toe een spetterende date met je geliefde te plannen; genoeg entertainment voor de hele week!

Financiën: Er zit een salarisverhoging of andere vooruitgang in je financiën aan te komen alleen helaas niet op korte termijn. Aarzel niet en gooi hier en daar alvast wat lijntjes uit, dan bijt die grote vis over een poosje vanzelf!

Werk: Het enige dat je weet is dat je klaar bent voor iets nieuws, maar wát… daar moet je nog even goed over nadenken. Plannen genoeg maar wat doe je het eerst?

Persoonlijk: Sluit eerst alle oude projecten en situaties af voor je aan iets anders begint, alleen dan kun je plaats maken voor het nieuwe.

Vissen

Liefde: Hoe lief bepaalde mensen je ook zijn, je hebt het even helemaal gehad met social media en WhatsApp. Persoonlijk afspreken? Mwah. Het liefst breng je nu wat extra quality time door met je eigen partner.

Financiën: Zo heb je je salaris ontvangen en zo is het alweer op. Wat is er in die tussentijd gebeurd? Schrijf het op en je weet het.

Werk: Plotseling doet zich op je werk een stressvolle situatie voor. Het kan ook gaan om een situatie die niet per se stressvol is maar die jij wel als zodanig ervaart omdat het je overvalt. Hoe dan ook is het nooit zo erg dat het niet opgelost kan worden of vanzelf weer voorbij gaat.

Persoonlijk: In slaap komen vind je lastig. Accepteer gewoon dat het even niet lukt en ga lekker lezen, dan vallen je ogen uiteindelijk vanzelf dicht.