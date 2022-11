’Hoe vind ik de juiste laars en welke outfit staat er het best bij?’

„Dat hangt een beetje af van hoe je de laarzen wilt gaan dragen en welke kleding je daarmee wilt combineren. Er is namelijk nogal wat keus. En wees eerlijk: je hoeft het natuurlijk niet bij één paar te houden, want elke laars heeft zo zijn eigen voordelen bij bepaalde gebruiksmomenten. Dit seizoen kiezen we massaal voor dé laars!

Cowboylaarzen

Zelf ben ik nogal van de enkellaarsjes, in alle soorten en maten. Van hoge hakken tot en met blokhak en mijn favoriet, de cowboylaars, omdat die nu eenmaal bij echt elke outfit past. Vooral bij die laatste zweer ik, met als ultieme guilty pleasure de handgemaakte Sendra-boots van Spaanse makelij.

Mijn laatste aankoop onlangs? Een paar DWRS x Ramijntje zwarte suède cowboyboots met allover kleurrijke sterren in het rood, roze, fuchsia en zilver. Niet dat ik ze echt nodig had, want ik heb al heel wat boots staan, maar ik viel er als een blok voor.

Klassieker

Waar ik onlangs ook voor gevallen ben (en eigenlijk nooit voor dacht te zullen gaan) is de Chelsea boot, een van de toppers van dit seizoen. Deze ietwat traditionele laars is er in veel gedaantes, van suède met een platte zool tot en met beige en zwarte exemplaren met stevige ribbelzolen, klaar om elk moment een flinke wandeling in te maken.

En daar is het dus mee begonnen. Sinds ik twee teckelbeestjes heb en daar veel mee wandel, is de hang naar modieus maar praktisch schoeisel begonnen. En zo ontstond de liefde voor de Chelsea boot. Het fijne daarvan is ook dat je deze klassieker op een moderne manier kunt dragen. Dus bijvoorbeeld onder een romantische bloemenjurk, want dat staat juist lekker stoer, maar ook bij een jeans met sweater of bij een zijden blouse. Met deze schoenen kun je echt alle kanten op!

Allemansvriend

Chelsea enkelboots zijn enorm populair door de jaren heen en dus niet alleen nu. Ook de Beatles droegen ze bijvoorbeeld, net als andere artiesten. Het fijne aan deze boots is dat je ze zowel naar het werk aan kunt trekken als in je vrije tijd, bij stoere outfits maar ook bij een gekledere look en... ze worden zowel door dames als door heren gedragen.

De Chelsea boot is zogezegd een heuse ’allemansvriend’. Waarschijnlijk zijn ze ooit ontworpen door J. Sparkes-Hall. Koningin Victoria bestelt een paar niet-kanten boots om mee paard te rijden en Sparkes-Hall kwam met een paar rubberen boots op de proppen om te dragen in de countryside. Later werd hiervan de Chelsea boot gemaakt door hippe designers in de beginjaren van 1900 en vandaag de dag zijn ze nog steeds tijdloos. Vooral dat maakt deze stoere enkellaarzen zo populair.

Rubberen laars

Een andere hippe laars van dit moment en heerlijk praktisch is de regenlaars. Zelfs in de collectie van Chanel is dit item opgenomen, in een langere variant. Kniehoog, of zelfs lieshoog, maar ook als enkellaars: de regenlaars is er in allerlei varianten en kan natuurlijk tegen een buitje, ook wel zo prettig als je in Nederland woont.

Outdoorfans en festivalgangers zoals Kate Moss en co hadden natuurlijk allang de Wellington en Hunter rubberen laarzen ontdekt, ik kreeg ze pas in de gaten tijdens een wandeling in de Schotse Hooglanden. Hoewel regenlaarzen niet heel stijlvol ogen op het eerste gezicht, zijn ze wel praktisch en hip.

In de kleuren zwart, khaki en beige zijn ze vooral geliefd, maar fellere tinten zoals knalgeel, rood en fuchsiaroze, groen en kobaltblauw kunnen een vrolijke outfit flink opleuken. En het fijne van dit alles is: de laarzen, van kort tot lang, kunnen ook gewoon gedragen worden als het niet regent.

Puffer boots

Datzelfde geldt overigens voor de puffer boots - die zijn lekker gewatteerd en ogen heerlijk warm en pasend bij je puffer dekbedjas. Deze winterse enkellaarzen ogen geschikt voor een temperatuur van -10 graden, maar doen het ook buiten het koudeseizoen heel goed.

Hoge leren laarzen, van plat paardrijmodel tot en met een elegante Italiaanse laars met hoge hak, zijn ook een must-have op dit moment. Heel fijn voor de koudere dagen, want gedragen bij een kort wollen jurkje/rokje is dit de perfecte laars, omdat je benen zo lekker warm blijven.”

Tips om de Chelsea boots te dragen

Combineer stoere boots met grote zolen met een supervrouwelijk, slim-fit gebreide jurkje

Bij een casual outfit: draag een geblokt houthakkershemd, een jeans (in de laarzen stoppen) en een kort gewatteerd jack.

Liever meer formeel? Draag dan de boots bij een mantelpakje, een jasjurk of bij een zakelijk broekpak.

