Vind jij dat de (cito)eindtoets dit jaar door moet gaan?

Het blijft een triest feit dat er veel achterstanden zijn ontstaan door de coronacrisis. Het onderwijs is dit jaar verre van optimaal geweest en het is niet duidelijk hoelang dit nog gaat duren. Kinderen vinden het steeds moeilijker om mee te draaien met het programma, omdat niet elk kind thuis de aandacht kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Vooral kinderen uit armere gezinnen of kinderen met een migratieachtergrond zijn hier de dupe van, geeft het AD aan.

Ook mogen sommige groep 8-kinderen wel naar school, terwijl andere scholen de leerlingen thuishouden. Er is namelijk een discussie of deze kinderen ’eindexamen’-leerlingen zijn of niet. Hierdoor krijgen sommige kinderen dus onderwijs op school, waardoor er een nóg grotere splitsing ontstaat.

Lager advies

Organisatie Ouders & Onderwijs heeft onderzoek gedaan onder 750 ouders van basisschoolkinderen (groep 8) om hun mening over de huidige situatie te vragen. Hieruit blijkt dat maar liefst 70% vreest voor het advies van hun kind. Ook minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) maakt zich zorgen over hoe scholen hiermee omgaan, schreef hij in december aan de Tweede Kamer. Afgelopen jaar bleek namelijk dat kinderen uit groep 8 gemiddeld een lager advies kregen dan de jaren hiervoor.

De PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, heeft aangegeven dat, vanwege de huidige lockdown, scholen twee weken langer de tijd krijgen om hun schooladvies vast te stellen. De datum waarop de aanbeveling nu uiterlijk wordt gegeven, is 15 maart. Ook de raad zet erop in dat de eindtoets gewoon door moet gaan dit jaar.

