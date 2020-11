De nieuwste VROUW Glossy ligt in de winkel!

In dit nummer onder andere...

Patty Brard (coverfoto): „Opstaan zonder kater is zo ongeveer het allerfijnste wat ik ooit heb gevoeld.”

Marinella (73) heeft een relatie met René (41). Ze praten met vriendin Marjan over het leeftijdsverschil van 32 jaar. „Mijn kleinkinderen moesten wel wennen aan een oma met zo’n jonge kerel.”

Femke (55) is een van onze vijf Glossy-vrouwen die na hun vijftigste nog steeds super fit zijn. „Mijn lichaam ziet er beter uit dan ooit!”

’Schaduwweduwe’ Frida (53) rouwt in stilte om haar overleden minnaar. „Het verdriet was zo intens en rauw, maar het zou ongepast zijn harder te huilen dan Thijs’ gezin.”

