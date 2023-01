Myrthe Spaargaren (45) is adviseur publieke gezondheid, getrouwd en heeft drie kinderen (17, 15 en 13). De winter ondergaat ze lijdzaam.

Als kind schaatste ik vaak in de winter; dat vond ik wel wat hebben. Maar in mijn studietijd heb ik een winterhaat ontwikkeld. Ik kon een baan krijgen in de universiteitsbibliotheek, die gevestigd was in de kelder. Ik zou daar in het donker aankomen, overdag geen zonlicht zien en naar huis gaan als het alweer schemerde. Ik heb het niet gedaan.

Lichtpuntjes

Ik zoek lichtpuntjes om de winter door te komen. Een tweet van weervrouw Helga van Leur dat we de kortste dag achter de rug hebben, of op internet speuren naar zonnige campings. Met mijn zus vierde ik altijd de kortste dag, met haar deelde ik mijn winterhaat. Twee jaar geleden is ze helaas overleden – in de winter, wat dit seizoen nog erger maakt…

In mijn hoofd is het tot eind oktober nog een beetje zomer en begin maart begint het voorjaar – ik kijk het groen dan de grond uit. Juni is mijn favoriete maand, dan bloeit alles zo mooi. Op vakantie gaan in de winter doe ik niet. Ik ben twee keer op wintersport geweest en dat vond ik niets. Ik hou er niet van als alles wit is. Ik wil kleur zien.

Wintersport

Als het in Nederland sneeuwt en de zon ook nog eens niet schijnt, vind ik het zo naar en grauw. Mijn man vindt alles prima, hij houdt van de seizoenen. De kinderen vinden mijn gemopper op de winter maar idioot, ze zouden graag op wintersport gaan. Dat doen ze maar als ze het zelf kunnen betalen. Ik weiger zo veel geld uit te geven aan iets waar ik niet gelukkig van word.”

Frederique Lambooy (54) werkt als dokters-assistent en is single. Ze vindt bijna alles leuk aan de winter.

Ik leerde als kind schaatsen van mijn nichtje, op een vijver, achter een stoel. Ik had het zo onder de knie. Nog steeds schaats ik graag, maar dan wel op natuurijs, dus dat gebeurt niet meer zo vaak. Ik vind alles leuk aan de winter. Als overal zo’n dun laagje ijs of sneeuw op ligt, dan is Den Haag – waar ik woon – zo mooi.

Luidruchtig

Ik hou van die lichtheid, helemaal als de zon dan ook nog eens schijnt. In de winter slaap ik ook zo veel lekkerder. ’s Zomers weet ik vaak niet waar ik het zoeken moet; alles is dan klam, vochtig en heet. Doe mij maar een lekker warm donzen dekbed.

In de zomer is de stad ook veel luidruchtiger, daar hou ik niet van. Als ik nu met mijn hond Luna ’s avonds buiten loop, is het heerlijk stil. Zo’n dertig jaar geleden heb ik een jaar in Zwitserland gewoond. In die periode heb ik ook wel geskied. Geweldig vond ik dat. Dat doe ik nu niet meer, omdat het zo duur is.

Feestdagen

Niet iedereen begrijpt mijn liefde voor de winter. Ik hoor om me heen ook heel veel geklaag en gemopper. Ik vind het juist fijn dat we na de feestdagen (waar ik ook al zo van hou) nog twee koude maanden hebben.

De zomer is voor mij echt doorbijten, vooral als het zo bloedheet is als de laatste jaren. Nee, laat mij maar lekker buiten lopen in de frisse kou of gezellig binnen met de gordijnen dicht en de kaarsjes aan. Als ik dan één slecht iets aan de winter zou moeten noemen, is het de energierekening.”

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.